Le codéveloppeur du vaccin d’AstraZeneca défend sa sûreté

Le vaccin AsreaZeneca fait l’objet de toutes les critiques en Europe. Une dizaine de pays, dont le Danemark, la Norvège, l’Irlande, la France, l’Allemagne ou encore l’Italie, ont décidé de suspendre « par précaution » son utilisation. Toutefois, son co-développeur est d’un tout autre avis, et le fait savoir.

En effet, Andrew Pollard, directeur d’Oxford Vaccine Group, a défendu lundi, la sûreté de ce produit, pointé « à tort » en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées.

Intervenant à la BBC, Andrew Pollard, a affirmé qu’il y a « des preuves très rassurantes qu’il n’y a pas d’augmentation du phénomène de caillot sanguin ici au Royaume-Uni, où la plupart des doses en Europe ont été administrées jusqu’à présent ».

Il a par ailleurs souligné l’importance de poursuivre la vaccination contre la maladie de Covid-19, qui présente un « énorme risque » pour la santé.

D’autre part, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il n’y a « aucune raison » de ne pas l’utiliser, tandis que le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments a indiqué que les avantages du vaccin « continuent de l’emporter sur ses risques ».

Le groupe d’experts sur la vaccination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunira mardi pour étudier la sécurité du vaccin AstraZeneca, a annoncé l’agence onusienne, alors que plusieurs pays ont suspendu par précaution l’administration du vaccin après le signalement d’effets secondaires.

« Le Groupe consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination a examiné les données et est en contact étroit avec l’Agence européenne des médicaments. Et nous nous réunirons demain », a indiqué le chef de l’agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse depuis Genève.

A noter que le vaccin d’AstraZeneca, développé en partenariat avec l’Université d’Oxford, est considéré moins coûteux et plus pratique par rapport à ses rivaux de Pfizer/BioNTech et Moderna, vu la simplicité de son transport et stockage puisqu’il peut être conservé dans des réfrigérateurs, sans nécessiter des températures ultra-basses.