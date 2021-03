AstraZeneca: Malgré les assurances de l’OMS, Paris suspend le vaccin

Après des soupçons d’un risque d’une forte coagulation sanguine après la vaccination à AstraZeneca/Oxford, plus d’une dizaine de pays ont annoncé la suspendre ce vaccin de leur campagne. Lundi, la France a également joint le mouvement malgré les assurances des instances sanitaires.

Une dizaine de pays ont annoncé les uns après les autres la suspension d’utilisation du vaccin AstraZeneca dans leur campagne de vaccination après la mort d’une infirmière d’une coagulation du sang et de nouveaux cas similaires en Norvège. Lundi, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Slovénie et l’Espagne ont rejoint la liste des pays suspendant le vaccin sur le Vieux Continent.

Si aucun lien entre la mort de l’infirmière et le vaccin n’a été prouvé jusqu’ici, plusieurs Etats ont préféré ne pas prendre de risques avec ce vaccin mal-aimé qui a déjà été suspendu pour les personnes âgées de 65 ans et plus, avant d’être autorisé une nouvelle fois.

« L’Autorité européenne, l’EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin (…) la décision qui a été prise en conformité aussi avec notre politique européenne est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre vite si l’avis de l’EMA le permet », a déclaré le chef d’Etat lors d’une conférence de presse à Montauban.

La France, à son tour, a décidé lundi de « suspendre par précaution » l’utilisation du vaccin AstraZeneca, en attendant un avis de l’autorité européenne du médicament qui sera rendu mardi après-midi, a annoncé Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse à Montauban tenue avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

La précaution voulue par Paris est basée contre un risque de formation de caillot sanguin, mais à ce stade aucune preuve n’indique que le vaccin provoque une telle réaction chez les patients.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a homologué ce vaccin l’échelle mondiale va tenir une réunion en urgence avec son groupe d’experts pour discuter et évaluer la sécurité du vaccin, a annoncé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’agence onusienne en conférence de presse.

« Le Groupe consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination a examiné les données et est en contact étroit avec l’Agence européenne des médicaments. Et nous nous réunirons demain », a-t-il ajouté.

Dans la foulée, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi dans un communiqué qu’elle tiendrait une réunion extraordinaire jeudi.

« Le comité de sécurité de l’EMA examinera plus en détail les informations demain (mardi) et a convoqué une réunion extraordinaire le jeudi 18 mars pour conclure sur les informations recueillies et sur toute autre mesure qui pourrait être nécessaire », explique l’autorité sanitaire européenne.