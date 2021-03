Oscars 2021: 10 nominations pour « Mank » de David Fincher

« Mank », de son réalisateur américain David Fincher, s’est accaparé la part du lion dans les nominations les Oscars 2021. Ainsi, la liste des nominés pour la 93ème cérémonie des Oscars, dévoilée lundi, révèle que Mank est nominé dans plusieurs catégories, alors que Riz Ahmed est devenu le premier acteur musulman à concourir dans la catégorie de meilleur acteur.

Outre « Mank », qui a raflé dix nominations, dont celles du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleure actrice pour un second rôle, plusieurs films ont raflé six nominations, dont « The Trial of the Chicago 7 », « Sound of Metal », « Nomadland », « Minari », « Judas and the Black Messiah » et « The Father ».

Tous ces films ont été nommés dans la catégorie du meilleur long métrage, de même que « Promising Young Woman », avec l’actrice britannique Carey Mulligan, qui a été aussi nommée dans la catégorie de la meilleure actrice.

Pour la 93ème cérémonie des Oscars, l’Académie a clairement mis l’accent sur la diversité des nominés. Les Oscars ont été critiqués ces dernières années pour leur manque de diversité parmi les nominés, le hashtag « #OscarsSoWhite » ayant été créé en 2016 après qu’aucun acteur noir n’ait été nommé dans les quatre principales catégories d’acteurs pendant deux années consécutives.

Ainsi, l’acteur britannique Riz Ahmed est devenu le premier musulman à être nommé dans la catégorie du meilleur rôle masculin dans « Sound of Metal ». Ahmed y joue le rôle d’un batteur de rock-and-roll toxicomane en voie de guérison qui perd son ouïe.

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Steven Yeun (Minari), Gary Oldman (Mank) et Anthony Hopkins (The Father) complètent la catégorie.

Pour la meilleure actrice, l’académie a récompensé Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), et Carey Mulligan (Promising Young Woman). Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) et Frances McDormand (Nomadland) sont également nominées.

La cérémonie de cette année a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus et sera diffusée le dimanche 25 avril sur la chaîne ABC.