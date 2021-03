Bourse de Casablanca: Clôture proche de l’équilibre

La Bourse de Casablanca a fini lundi quasiment à l’équilibre, alourdie notamment par la mauvaise tenue des secteurs de la participation et la promotion immobilières, des distributeurs ainsi que de certaines valeurs bancaires.

Au terme d’une journée d’échanges en dent de scie, l’indice principal de la cote casablancaise, le Masi, a grappillé 0,02% à 11.417,87 points, tandis que le MSI20 s’est stabilisé à 930,21 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché quant à lui à 9.291,29 points (+0,01%).

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,06% à 10.487,61 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé légèrement de 0,05% à 9.773,04 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné, quant à lui, 0,17% à 864,31 points.

Sur le plan sectoriel, 13 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont affiché grise mine, contre 10 en hausse, tandis que celui du « Transport » est resté inchangé.

L’indice des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a accusé la plus forte baisse de la journée (-1,09%). Le secteur de l' »Électricité » a abandonné 1,05%, sous l’effet du repli de son unique titre Taqa Morocco. Le groupe a fait état lundi d’un résultat net part du Groupe (RNPG) de 880 millions dirhams (MDH) au titre de l’année écoulée, en baisse de 16,5% par rapport à 2019 et annoncé un dividende de 35 dirhams par action.

Le secteur de la participation et la promotion immobilières a abandonné 0,56%, affaibli par son trio Alliances (-1,47%), Res Dar Saada (-0,34%) et Douja Prom Addoha (-0,32%).

Côté banques (-0,32%), CIH et Attijariwafa Bank ont lâché 1,12% et 0,57%, tandis que BCP, Bank Of Africa et BMCI sont restées inchangées.

A la baisse également, l’indice des distributeurs a perdu 0,19%, sous l’effet de Label Vie (-0,31%) et Fenie Brossette (-3,61%). A l’inverse, le secteur des « Services aux collectivités » a avancé de 3,99%, suivi de celui des « Equipements électroniques et électriques » (+1,85%) et de « l’industrie pharmaceutique » (+1,77%).

L’indice des Télécommunications, représenté par Itissalat Al-Maghrib, a progressé de 0,14%, et celui des « Matériels, Logiciels et services informatiques » de 0,06%.

Faible, le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 45 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central. Label Vie occupe la première place des instruments les plus actifs avec 16,11 MDH, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec un flux transactionnel de 5,72 MDH, LafargeHolcim Maroc avec 5,27 MDH et Cosumar (3,17 MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 590,53 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Lydec (+3,99% à 328,6 DH), Stokvis Nord Afrique (+3,57% à 11,91 DH), Colorado (+2,02% à 48,97 DH), AGMA (+1,99% à 4.100 DH) et Sothema (+1,98% à 2.629 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-3,98% à 32,53 DH), Stroc Industrie (-3,95% à 17,53 DH), Fenie Brossette (-3,61% à 46,2 DH), Jet Contractors (-2,18% à 215,1 DH) et Maroc Leasing (-1,99% à 425,25 DH).