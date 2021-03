En partenariat avec le Syndicat National des Commerçants et des Professionnels (SNCP) et pour la cinquième édition consécutive, la Société Marocaine des Tabacs (SMT) a lancé la semaine dernière, l’initiative annuelle de remise des prix aux enfants de buralistes qui se sont distingués aux épreuves du baccalauréat.

Cette initiative s’insère dans le cadre de la convention de partenariat, signée en 2012, entre la SMT et le SNCP et qui porte sur l’octroi d’avantages sociaux au profit des buralistes fait savoir un communiqué de la société de tabacs. Le budget alloué pour cette édition par la SMT s’élève à plus de 1.200.000 dirhams.

Ainsi, ce sont 271 bacheliers qui ont bénéficié d’ordinateurs portables, facilitant notamment les processus d’apprentissage en distanciel explique la SMT. Au vu du contexte sanitaire liée à la pandémie et prenant en considération les impératifs de distanciation sociale, poursuit la même source, le lancement de cette initiative a concerné dans une première étape les 6 premiers bacheliers des régions Nord du Royaume. Le reste des lots sera remis aux autres bénéficiaires dans les points de vente à travers les différentes villes du Royaume.

« À travers cette initiative, la SMT vise à soutenir les buralistes, en phase avec les valeurs d’excellence et de partenariat gagnant-gagnant qui font partie de l’ADN de la SMT. J’espère que cette contribution permettra à ces enfants des buralistes dans ce contexte de crise sanitaire de poursuivre leur cursus universitaire en toute excellence. En cette occasion, je tiens à remercier le SNCP pour leur confiance et pour les efforts déployés au profit de nos partenaires commerciaux », a déclaré Antoine Dutheil de la Rochère, directeur général de la SMT.

De son côté, Nabil Nouri Président du SNCP a déclaré : « Nous célébrons aujourd’hui la réussite des enfants des commerçants buralistes ayant obtenu des résultats très honorables lors des épreuves du baccalauréat. C’est particulièrement émouvant de constater que, malgré la crise sanitaire, au cours de laquelle les commerçants buralistes ont joué un rôle social inestimable, ils n’ont pas omis d’œuvrer à la réussite scolaire de leurs enfants. C’est tout à leur honneur. »

La SMT rappelle dans son communiqué que l’initiative de soutien scolaire lancée en 2013 en faveur de l’excellence académique des enfants bacheliers de débitants, a permis de récompenser depuis ses débuts plusieurs centaines d’enfants de débitants, sélectionnés de manière collégiale et transparente sur la base du mérite et de l’excellence scolaire, par une commission conjointe entre les deux parties, tenant compte de critères académiques et objectifs.

Il convient également de rappeler que la Société Marocaine des Tabacs a été fondée en 1967. Filiale d’Imperial Brands, la société est le seul opérateur national du secteur des tabacs à développer ses activités dans le cadre d’une chaîne de valeur intégrée incluant la fabrication et la commercialisation des produits de tabac à travers le Royaume fait savoir la société dans con communiqué notant, qu’elle est parmi les plus grands contributeurs fiscaux du pays avec un montant de 6,6 milliards de dirhams, ce qui représente 2,5% de l’ensemble des recettes fiscales du budget de l’état.

Pour le SNCP, créé en 1979, il a pour objectif d’organiser et d’encadrer les praticiens de divers métiers du commerce et des services, les industriels traditionnels et tous les professionnels privés indépendants, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.