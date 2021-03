RSK: Convention-cadre pour la promotion des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux

Le conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et la commission régionale des droits de l’Homme, ont signé, ce lundi 15 mars, une convention-cadre destinée à renforcer les efforts déployés en matière de promotion des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi que le droit au développement durable au niveau régional.

L’objectif est également de soutenir des activités et des programmes visant à réaliser les objectifs régionaux dans les domaines des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux et du droit au développement durable, conformément aux stratégies déployées par la commission régionale des droits de l’Homme de Rabat-Salé-Kénitra.

Pour Abdessamad Sekkal, président du conseil de la région RSK, les objectifs de cette convention-cadre convergent avec les domaines d’activité du conseil de la région et sont à même de promouvoir les droits économiques, culturels, sociaux et environnementaux.

Le conseil de la région entend, à travers cette convention-cadre, soutenir des projets pour la promotion de l’accès aux droits et bénéficier de l’expérience et de l’expertise de la commission pour la consécration des droits de l’Homme, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la présidente de la commission régionale des droits de l’Homme de Rabat-Salé-Kénitra, Houria Tazi Sadeq a indiqué que cette signature intervient dans le cadre du rôle attribué au Conseil national des droits de l’Homme et à ses commissions régionales pour le suivi et l’évaluation des politiques et programmes publics dans le domaine des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi que le droit au développement durable.

A noter que la convention prévoit, entre autres, des mesures régionales appropriées pour mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles, notamment l’article 31 stipulant notamment que « l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits, aux soins de santé, à la protection sociales, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales immuables ».