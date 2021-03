Le temps qu’il fera ce mercredi 17 mars 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 17 mars 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre. – Apparition de foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas, leurs versants Sud-Est et probablement l’Oriental.

– Nuages bas nombreux avec bruines ou faibles pluies éparses sur la Méditerranée.

– Quelques chasses sable possible sur le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.

– Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur l’Atlas, 05/10°C sur le Rif et l’Oriental, 15/21°C sur le Sud-Est et les provinces Sud et de 10/15°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et l’Ouest de la Méditerranée, 18/23°C sur le Rif, l’Oriental et près des côtes, 23/28°C sur le Saïss, les versants Sud-Est, l’intérieur du Souss et les plaines Nord à l’Ouest de l’Atlas, 28/33°C sur Loukkos et les plaines Centre à l’Ouest de l’Atlas et de 33/40°C sur les provinces Sud.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Assilah et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.