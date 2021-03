Oujda : Légère hausse de 0,1 pc de l’IPC en janvier

L’indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville d’Oujda a connu, au cours du mois de janvier 2021, une hausse légère de 0,1% par rapport au mois précédent.

Selon une note de la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de l’Oriental, cette variation est le résultat de la stagnation de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre décembre 2020 et janvier 2021 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» avec 2,6% et les «Légumes» avec 2,1%, précise la note, ajoutant que les prix ont, en revanche, diminué de 3,5% pour les «Fruits» et de 1,4% pour les «viandes».

Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix du «Transport aérien des passagers» avec 3,0%, des «Carburants et lubrifiants pour véhicule de tourisme» avec 2,7%, «Tabac» avec 2,3%, tandis que les prix ont régressé pour les «Services d’hébergement» de 1,8%.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC a enregistré une baisse de 0,5% au cours du mois de janvier 2021. Ceci est le résultat de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 1,0% et celui des produits non alimentaires de 0,2%.

Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 0,9% pour l’indice des «Articles d’habillements et chaussures» à une hausse de 1,1% pour l’indice des «Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer».

L’IPC mesure l’évolution relative des prix de vente au détail des produits de consommation courante de la population urbaine dans le temps et dans l’espace. Il sert essentiellement à mesurer le niveau général de l’inflation, suivre et analyser la conjoncture économique et déflater les agrégats macroéconomiques de la comptabilité nationale.

Les prix des produits sont relevés auprès d’un échantillon de points de vente au détail par le biais d’une enquête permanente dans 18 villes représentant toutes les régions du Royaume, à savoir Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Oujda, Fès, Agadir, Meknès, Beni Mellal, Kénitra, Tétouan, Errachidia, Safi, Laâyoune, Guelmim, Settat, Dakhla et Al Hoceima.