Le Royaume loin de la frénésie des importations des armes

Selon le dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix, basé à Stockholm (Sipri 2020), le Royaume figure parmi les trente premiers importateurs mondiaux d’armes avec moins du point du total mondial. Il est bien loin de l’Arabie saoudite en tête du classement SIPRI avec 11%, de l’Egypte (3ème , 5,8%) de l’Algérie (6ème ,4,3%), du Qatar (8ème ,3,8%) et des Emirats arabes Unis (9ème 3%). Sobre dans cette course à l’armement, le Maroc a fait dans le choix de la qualité d’armes sophistiquées et d’accords bilatéraux à même de lui assurer sa défense.

Les exportations d’armes dans le monde se sont stabilisées ces cinq dernières années même si elles restent à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. Elles sont restées stables en volume sur la période 2016-2020 par rapport à la période 2011-2015, rapporte Sipri. Pour ce qui est de l’export, il reste dominé par les Etats-Unis (37%) de parts de marché (+5 points), devant la Russie, qui tombe de 26 à 20%, principalement en raison d’une baisse des exportations vers l’Inde. Les troisième et quatrième exportateurs en importance sont respectivement, la France 44% (8,2% des exportations mondiales) vers l’Inde, l’Egypte et le Qatar (59%) et l’Allemagne 21% ( 5,5% du total mondial), ses principaux marchés étant la Corée du Sud, l’Algérie et l’Egypte.

« Il est trop tôt pour dire si la période de croissance rapide des transferts d’armes au cours des deux dernières décennies est terminée, a déclaré Pieter D. Wezeman, chercheur principal pour le Sipri. Par exemple, l’impact économique de la pandémie de Covid-19 pourrait voir certains pays réévaluer leurs importations d’armes dans les années à venir. Cependant, dans le même temps, même au plus fort de la pandémie en 2020, plusieurs pays ont signé des contrats importants pour les armes majeures ».

Du côté des importations d’armes, la région MENA enregistre une augmentation marquée: +25% sur la période et l’Arabie Saoudite est devenue le premier importateur mondial d’armes, devant l’Inde, avec 11% des importations d’armes mondiales reçues. Dans le top 10 des importateurs mondiaux, cinq pays arabes y figurent. L’Arabie saoudite, est suivie de l’Egypte, l’Algérie, le Qatar et les Emirats arabes unis. Si du côté des importations, la demande a bondi au Moyen-Orient c’est sous l’impulsion de l’Arabie saoudite (+61 %), de l’Egypte (+136 %) et du Qatar (+361 %).

Le rapport souligne « une course stratégique à l’armement entre plusieurs Etats de la région du Golfe ». Les Saoudiens ont ainsi ravi aux Indiens la place de premier importateur mondial, essentiellement d’armes américaines. Ils ont notamment renforcé leurs capacités aériennes en achetant 91 avions de combat américains. Les Egyptiens ont quant à eux, massivement investi dans les forces navales. L’Inde, autrefois le plus grand importateur mondial d’armes, a diminué ses importations de 33%, dans une volonté de réduire sa dépendance à l’égard des armes russes, ont en outre indiqué les auteurs du rapport.

Le Maroc est au 29ème rang avec 0,9% des importations mondiales qui ont diminué lors de cette période par rapport à l’ancienne de 60%. Ses principaux fournisseurs sont les Etats-Unis (90%), la France (9,2%) et le Royaume-Uni (0,3%) 0,5% sont partagés entre l’Allemagne, la Belgique et le Brésil… L’Algérie qui est le sixième importateur mondial d’armes avec 4,3% du total mondial est fourni principalement par la Russie, la Chine et l’Allemagne en plus de divers petits marchés internationaux comme l’Afrique du Sud.

Sur le nucléaire, le rapport du Sipri note que début 2020, neuf pays (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël, Corée du Nord) disposaient d’environ 13 400 armes nucléaires, dont 3720 étaient déployées avec des forces opérationnelles et environ 1 800 d’entre elles sont maintenues en état d’alerte élevée.