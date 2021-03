L’Inter Milan rejettera toute offre pour Achraf Hakimi

L’Inter Milan n’a aucunement l’intention de se séparer d’Achraf Hakimi. Le club de Serie A a annoncé la couleur aux courtisans de l’international marocain.

Selon la presse italienne, l’Inter Milan a informé qu’elle n’acceptera aucune offre de transfert pour Achraf Hakimi.

Le Lion de l’Atlas est pisté par de nombreux clubs, notamment en Premier League. Manchester City, Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea, tous ont exprimé un intérêt pour le jeune talent.

Hakimi, qui est sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2025, a fait 33 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, marquant six buts et fournissant six passes décisives.

Le Marocain est aujourd’hui le véritable or de l’Inter et avec Barella et Lukaku, ils sont certainement les meilleurs recrues de l’ère Conte.

L’Inter a signé Hakimi en septembre pour 40 millions d’euros, après avoir fait les beaux jours de la Bundesliga au Borussia de Dortmund.