Perte de poids : Le jeûne intermittent, la nouvelle tendance qui fait du bien

Le jeûne intermittent attire de plus en plus de de personnes désireuses de perte du poids ou de se débarrasser des toxines qui se trouvent dans le corps.

Les tendances alimentaires et les régimes à la mode seront toujours en forte demande, particulièrement à l’approche de l’été.

Comme l’obésité et le surpoids restent élevés dans le monde entier, les personnes qui poursuivent la perte de poids recherchent les dernières tendances qui encouragent la perte de poids.

Le régime céto prospère dans le climat social actuel pour les méthodes de réduction de poids. Cependant, un autre challenger a déployé les cordes et est entré dans le ring: le jeûne intermittent.

Très apprécié pour ses résultats de perte de poids rapide, le jeûne intermittent a cultivé une communauté en croissance rapide. Cette tendance, bien que difficile, repose sur la manipulation du temps autour de la consommation des repas tout au long de la journée.

Pour en savoir plus sur cette pratique, Hespress FR a contacté le Dr Zeghari Lotfi, chercheur et spécialiste en nutrition et sciences du sport, titulaire du premier prix du jeune chercheur en sciences du sport en Afrique.

« Nos jours on assiste à une prise de conscience évolutive dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes pour sortir du mode de vie sédentaire imposé par le stress de la vie quotidienne. Quand on parle de qualité de vie on parle du mode de vie alimentaire et de notre perception vis-à- vis de notre corps .. de ce fait tout le monde commence à chercher le remède et l’astuce miraculeuse qui va diminuer leurs poids et leurs donner plus d’énergie, alors ils ont choisi de faire recours à certaines régimes de type jeûne intermittent », explique notre interlocuteur.

Qu’est-ce que le jeune intermittent?

Selon le spécialiste, le jeûne intermittent est « une alternance entre une phase de jeûne dans laquelle vous renoncez complètement à la nourriture et une phase de repas dans laquelle vous mangez vos repas normalement« .

« Il existe une multitude de façons de jeûner par intermittence. Le concept est très simple : chaque variante indique la durée des phases de jeûne et des phases d’alimentation. Vous décidez de la forme qui vous convient le mieux en fonction de vos habitudes alimentaires et de votre routine quotidienne. Les débutants commencent généralement avec le 16/8« , poursuit-il.

« Avec la variante 16/8, vous mangez vos repas dans une plage horaire de 8 heures et maintenez votre phase de jeûne pendant 16 heures. C’est la façon la plus simple de commencer et la meilleure pour continuer à long terme », explique la même source.

Dans ce sens, il y a en général deux options : sauter le dîner ou le petit-déjeuner. Dans la première, finir le dernier repas vers 17h et manger à nouveau le lendemain vers 9h. Dans la deuxième option, finir de dîner à 20h puis jeûner jusqu’à midi le lendemain.

Toujours selon notre spécialiste, il est permis de boire pendant le jeûne, ce qui va même aider à faire face aux sensations de faim.

Le Dr Zeghari précise néanmoins, que tout n’est pas permis. « L’eau, la tisane, le thé et le café sont autorisés si aucune de ces boissons ne sont sucrées. Évitez cependant la caféine le soir qui pourrait vous empêcher de dormir« , explique-t-il.

Jeûne intermittent et sport, c’est possible

Pendant le jeûne intermittent (IF), les personnes peuvent souhaiter continuer ou commencer à faire de l’exercice. Il est possible de faire de l’exercice pendant le jeûne, mais des précautions sont nécessaires.

« En adoptant ce modèle de régime alimentaire ,il va sans doute aider les gens à perdre du poids ,s’il est appliqué minutieusement, puisqu’on est en déficit calorique… alors si on rajoute du sport nous allons certainement amplifier le résultat de la perte…. », affirme notre source.

Des études démontrent des avantages étonnants au jeûne intermittent seul, mais la combinaison du jeûne et de l’entraînement porte les avantages de chacun à un tout autre niveau. La combinaison des deux augmente l’hormone de croissance et vous rend plus sensible à l’insuline, ce qui est la clé pour perdre du poids.

Non seulement il est acceptable de faire de l’exercice à jeun, mais cela augmente en fait les bienfaits de l’exercice et du jeûne. Ceci est considéré comme une approche multi-thérapeutique, où la synergie de deux choses qui favorisent individuellement la santé augmente en fait les avantages mutuels à un niveau qui dépasse le niveau de chacun.

Le jeûne intermittent, avec modération

Le jeûne intermittent peut-il être dangereux? « Oui, puisque ce n’est pas un mode de vie normal surement en cas de non-respect de certaines consignes on risque de développer des problèmes de santé et la plus inoffensive complication c’est la carence alimentaire d’un nutriment bien déterminé. Cette carence provient généralement du non-respect du principe de l’alimentation variée qui est à l’origine nécessaire pour la satisfaire les besoins du corps en macro et micronutriments », explique le Dr Zeghari.

Si vous envisagez le jeûne intermittent, assurez-vous d’en discuter avec votre médecin. Sauter des repas et limiter considérablement les calories peut être dangereux pour les personnes atteintes de certaines conditions, telles que le diabète.

Les personnes qui prennent des médicaments contre l’hypertension artérielle ou les maladies cardiaques peuvent également être plus sujettes aux anomalies électrolytiques dues au jeûne.

« Pour la contre-indication, le jeûne intermittent est déconseillé pour les gens qui souffrent de maladies chroniques nécessitant une prise de médicament quotidienne, pour les enfants et ainsi qu’aux personnes âgées », souligne le nutritionniste.