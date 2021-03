La Bourse de Casablanca débute en hausse

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges lundi en bonne mine, ses principaux indices, Masi et Madex, s’adjugeant 0,18% et 0,19%. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, augmentait à 11.435,68 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.307,33 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, avançait de 0,22% à 932,32 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » progressait de 0,24% à 864,91 points.

Au volet international, l’indice FTSE CSE Morocco 15 affichait une hausse de 0,2% à 10.502,64 points et le FTSE CSE Morocco All-Liquid gagnait 0,12% à 9.780,38 points.

Aux valeurs, Stokvis Nord Afrique réalisait la meilleure performance de la matinée avec un gain de 2,7%, devançant Cosumar (1,65%) et Delta Holding (1,41%).

Contre-tendance, Colorado cédait 3%, plus forte baisse du Masi. En outre, Res Dar Saada et Jet Contractors lâchaient respectivement 1,46% et 0,41%.

Vendredi dernier, le Masi et Madex ont clôturé sur des gains de 0,56% et 0,58%.