Grammys 2021 : Les artistes féminines dominent les charts

Les artistes féminines, dont Beyoncé et Taylor Swift, ont brillé lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards qui a eu lieu dimanche 14 mars.

Quatre femmes ont remporté les quatre premiers prix dimanche, dont Taylor Swift, qui est devenue la première artiste féminine à remporter l’album de l’année à trois reprises.

Beyoncé, avec sa 28e victoire, est devenue la femme la plus primée de l’histoire des Grammy.

H.E.R a remporté la chanson de l’année et Billie Eilish a remporté son deuxième record consécutif de l’année.

«J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup d’autonomisation des femmes et beaucoup de femmes qui ont remporté des prix ce soir. Et donc ça a été absolument incroyable d’être aux côtés de tout ça, de ressentir cette énergie », a déclaré Dua Lipa, qui a remporté le prix du meilleur album vocal pop, dans les coulisses.

Swift a remporté le premier prix avec «folklore», l’album alternatif folklorique qu’elle a sorti l’année dernière en guise de surprise. Elle a précédemment remporté l’album de l’année avec «Fearless» et «1989».

Beyoncé est entrée dans l’histoire des Grammy 24 victoires et a remporté quatre honneurs, dont la meilleure performance R&B pour «Black Parade», le meilleur clip pour «Brown Skin Girl» ainsi que la meilleure performance de rap et la meilleure chanson de rap pour «Savage» avec Megan Toi étalon.

«En tant qu’artiste, je crois que c’est mon travail, et tous nos emplois, de refléter le temps et ça a été une période difficile», a déclaré Beyoncé sur scène en remportant la meilleure performance R&B pour «Black Parade», qui est sorti le 17 juin.

Megan Thee Stallion, qui a remporté trois honneurs, est également entrée dans l’histoire et est devenue la première rappeuse à remporter la meilleure chanson de rap.

Les Grammys ont présenté des performances préenregistrées qui ont aidé l’émission de près de quatre heures à se dérouler de manière transparente.

L’animateur Trevor Noah a raconté des blagues sur la pandémie et l’année 2020, apparaissant en direct du centre-ville de Los Angeles avec des participants portant des masques et assis, socialement distancés, à de petites tables rondes.

Parmi les autres artistes de dimanche figuraient Billie Eilish, Cardi B, Bad Bunny, Miranda Lambert, Maren Morris et Harry Styles, qui a remporté la meilleure performance solo pop pour le tube «Watermelon Sugar».

Parmi les doubles gagnants figuraient HER, Fiona Apple, Kaytranada et les derniers artistes John Prine et Chick Corea.

Voici la liste complète des gagnants

Album de l’année

folklore, Taylor Swift

Enregistrement de l’année

”Everything I Wanted”, Billie Eilish

Chanson de l’année

“I Can’t Breathe”, Dernst Emile II, H.E.R. et Tiara Thomas

Révélation de l’année

Megan Thee Stallion

Meilleur clip

“Brown Skin Girl”, Beyoncé

Meilleur album pop vocal

Future Nostalgia, Dua Lipa

Meilleure performance pop solo

“Watermelon Sugar”, Harry Styles

Meilleure performance pop par un duo/groupe

“Rain On Me”, Lady Gaga et Ariana Grande

Meilleur album de R&B

Bigger Love, John Legend

Meilleure chanson de R&B

”Better Than I Imagine”, Robert Glasper, Meshell Ndegeocello et Gabriella Wilson

Meilleure performance R&B

“Black Parade”, Beyoncé

Meilleur album de R&B progressif

It Is What It Is, Thundercat

Meilleure performance R&B traditionnel

“Anything for You”, Ledisi

Meilleur album de rock

The New Abnormal, The Strokes

Meilleure chanson de rock

”Stay High”, Brittany Howard

Meilleure performance rock

”Shameika”, Fiona Apple

Meilleur album de rap

King’s Disease, Nas

Meilleure chanson de rap

“Savage”, Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe et Anthony White

Meilleure performance rap

”Savage”, Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Meilleur album de country

Wildcard, Miranda Lambert

Meilleure chanson de country

“Crowded Table”, Brandi Carlile, Natalie Hemby et Lori McKenna

Meilleure performance country solo

“When My Amy Prays”, Vince Gill

Meilleure performance country par un duo/groupe

“10,000 Hours”, Dan + Shay et Justin Bieber

Meilleur album latino urbain ou de pop

YHLQMDLG, Bad Bunny

Meilleur album latino alternatif ou de rock

La Conquista del Espacio, Fito Paez

Meilleur album de jazz vocal

Secrets Are The Best Stories, Kurt Elling Featuring Danilo Pérez

Meilleur album Americana

World On The Ground, Sarah Jarosz

Meilleur album de blues contemporain

Have You Lost Your Mind Yet?, Fantastic Negrito

Meilleur album de musique du monde

Twice As Tall, Burna Boy

Meilleur album parlé

Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, And The Richest, Most Destructive Industry On Earth, Rachel Maddow

Meilleur film musical

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice

Meilleur album vocal de pop traditionnelle

American Standard, James Taylor

Meilleur album dance/électro

Bubba, Kaytranada

Meilleur album instrumental contemporain

Live at the Royal Albert Hall, Snarky Puppy

Meilleur album de musique alternative

Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

Meilleur album de new age

More Guitar Stories, Jim “Kimo” West