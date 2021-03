Akhbar Al Yaoum, c’est fini !

La direction du Groupe Media 21 a annoncé ce dimanche l’arrêt de la publication du journal Akhbar Al Yaoum. 14 ans après avoir été fondé par le journaliste, aujourd’hui incarcéré, Taoufik Bouachrine, le quotidien arabophone cesse de paraître.

La direction a publié un communiqué où elle annonce la fin des activités du quotidien, qui a résisté tant bien que mal, pendant deux années, aussi bien à l’emprisonnement de son fondateur, qu’à la crise liée à la pandémie de la Covid-19, qui a durement frappé le secteur.

Le 11 mars 2021, la UNE d’Akhbar Al Yaoum était partagée pour la dernière fois sur les réseaux sociaux, avant de quitter définitivement, ce 14 mars, le paysage médiatique national.

Dans le « communiqué d’Adieu », la direction de Média 21 affirme que c’est «avec beaucoup de tristesse que l’arrêt de la publication du journal Akhbar Al-Yaoum, est annoncée. 14 ans après sa naissance, et après son succès dans la contribution qualitative au soutien des médias libres et indépendants ».

Expliquant les raisons de cette suspension, elle précise que «la décision d’arrêter la publication intervient trois ans après le calvaire de cette institution médiatique, qui a commencé avec l’arrestation de son directeur de la publication, Taoufik Bouachrine, de son rédacteur en chef, le journaliste Suleiman Raissouni, et de la journaliste qui y travaille, Hajar Raissouni et de son employée, Afaf Bernani».

Ensuite, poursuit le document, le journal ne pouvait plus avoir accès à aucun produit publicitaire, ni récupérer l’argent qui lui est dû par plusieurs institutions, et encore moins entrer en possession de sa part du soutien accordé par l’Etat au secteur de la presse écrite pour faire face aux retombées de la pandémie, après la décision d’arrêter l’impression papier».

Tout en remerciant toute la famille du journal (journalistes, techniciens et administrateurs) pour sa patience et les grandes souffrances qu’elle a dû subir, la direction de Média 21 assure que la rémunération des employés sera versée en priorité avant les autres dettes lors de la liquidation de la société.

Peu avant la publication de ce communiqué, Taoufik Bouachrine avait publié un post très symbolique sur sa page Facebook où on pouvait le voir derrière les barreaux, le regard levé vers une inscription en rouge et lettres capitales : « The End ».