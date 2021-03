Un chauffeur et son fils interpellés à Agadir pour trafic d’une tonne et 40 kg de chira

Un chauffeur de camion et son fils, ont été interpellés, dimanche, par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, pour soupçons d’implication dans le trafic d’une tonne et 40 Kg de Chira.

Cette opération a été menée en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale compétents au niveau territorial, et les deux mis en cause, 46 et 20 ans, ont été interpellés à bord d’un camion de transport routier de marchandises sur la route nationale dans la zone d’Amskroud, à 48 km au nord d’Agadir, inidque un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Et de préciser que l’opération de fouille effectuée à l’intérieur de ce camion a permis la saisie de quarante paquets de chira d’un poids total d’une tonne et 40 kg.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire.