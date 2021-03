Droits du consommateur: Près de 6000 requêtes déposées en 2020

Près de 6000 plaintes de consommateurs marocains ont été enregistrées en 2020, annonce la Fédération Marocaine des Droits du Consommateur (FMDC) qui revient sur le bilan de ses actions et mesure l’efficacité de cette instance à l’occasion de la journée mondiale du consommateur.

Dans un communiqué transmis à Hespress FR, la Fédération Marocaine des Droits du Consommateur (FMDC) indique avoir enregistré pas moins de 5977 requêtes à travers ses guichets professionnels et autres avec une présence dans 10 villes du Maroc représentant les régions du royaume.

La FMDC qui rappelle que sa ligne de conduite intervient en application des directives royales, annoncées par le Roi Mohammed VI dans son discours datant du 20 août 2008, appelle à « la promulgation du code du consommateur » annoncé par le souverain dans ledit discours, ainsi qu’à la création d’un ministère ou d’un commissariat ou encore une agence du consommateur.

Alors que la journée mondiale du consommateur doit être célébrée le 15 mars de chaque année, la FMDC revient sur le contexte sanitaire actuel où la pandémie du coronavirus a impacté l’économie en général, la société, la santé etc.

En ce sens, la Fédération rappelle que le covid-19 « s’est inscrit sur la liste des anthropozoonoses (maladie transmise d’un animal vertébré à l’Homme, ndlr) dont la lutte préventive est assurée par les services vétérinaires » et que « l’apparition de ce fléau est due en partie au non respect de l’environnement et de la diversité biologique ».

Et malgré les conditions et restrictions sanitaires, et un contexte où les modes de consommation ont été bouleversés, la Fédération s’est faite remarquer tout au long de ces derniers mois par la prise en charge de plusieurs dossiers pour protéger le consommateur des dépassements et violations de ses droits.

« Malgré les spécificités des conditions, la FMDC n’a ménagé aucun effort pour défendre le consommateur marocain », assure le document qui affirme que 62% des requêtes reçues en 2020 ont été résolues grâce à la médiation.

Les doléances des consommateurs ont été également résolues suite au recours au Ministère du l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique ou encore au Ministère de l’Intérieur et de L’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).

La FMDC a par ailleurs fait appel et reçu le soutien de différents médias pour mieux exposer les dangers auxquels les consommateurs peuvent être confrontés et ainsi sensibiliser le public.

La Fédération a « été présente dans les mass média à travers 138 émissions radiophoniques, 118 publications sur la presse écrite, 302 sur les sites électriques et 47 interventions télévisées », indique le communiqué en remerciant la collaboration de « ses partenaires institutionnels, les journalistes et les cadres des différentes associations membres de la FMDC pour le travail bénévole consacré à la protection du consommateur ».