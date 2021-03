Loi-cadre 51.17: Amzazi plaide à Oujda pour une activation de la mise en œuvre

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a plaidé samedi à Oujda, pour l’activation de la mise en oeuvre des projets de la loi-cadre 51.17 au titre de 2021.

Amzazi, qui intervenait lors d’une réunion de coordination avec les responsables et cadres de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental et de ses directions provinciales, Amzazi a mis l’accent sur le « projet de l’établissement » en tant que mécanisme essentiel pour atteindre les objectifs de la réforme dans les établissements scolaires.

Il a en ce sens appelé l’ensemble des partenaires à s’unir autour de l’école marocaine, la promotion de l’enseignement primaire, qui constitue le socle de la réforme, ainsi que de créer un environnement éducatif intégrant au sein de l’ensemble des établissements scolaires.

Un communiqué de l’AREF de l’Oriental, indique en outre que le ministre a également relevé l’intérêt de ces réunions régionales de coordination afin d’assurer l’appropriation des projets, partager la notion de la réforme, communiquer avec les équipes au niveau régional et provincial et prendre la mesure des difficultés en vue de les surmonter et trouver des solutions adéquates.

Pour sa part, le directeur de l’AREF de l’Oriental, Mohamed Dib, a présenté un bilan d’étape de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 au niveau de la région, mettant l’accent sur le saut qualitatif enregistré dans le domaine de l’enseignement préscolaire, avec un taux qui est passé de 28 pc à 65,4 pc, dont 50 pc dans le secteur public.

Quelque 35 nouveaux établissements ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée scolaire, dont 14 écoles communautaires, notant que l’AREF de l’Oriental a retenu des modèles d’établissements adaptés aux spécificités de la région, en élargissant l’expérience des écoles communautaires et en mettant en place des établissements regroupant les deux phases de l’enseignement secondaire, a-t-il dit.