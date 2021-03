Pandémie: La suspension des vols avec la Belgique prolongée jusqu’au 10 avril

La suspension des vols aériens entre le Maroc et la Belgique, devant être levée le 21 mars courant, a été prolongée jusqu’au 10 avril prochain.

C’est la compagnie aérienne marocaine Air Arabia qui l’a annoncé dans un tweet, en citant les autorités marocaines.

Elle précise à ce propos que « conformément aux dernières directives, les vols entre Maroc et le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse et la Turquie seront suspendus et ce jusqu’au 10 avril 2021 ».

Conformément aux dernières directives, les vols entre Maroc et le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et la Turquie seront suspendus et ce jusqu'au 10 avril 2021. — Air Arabia (@airarabiagroup) March 12, 2021

La même mesure a été décidée pour la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït. Au total, les restrictions aériennes concernent désormais 26 pays

En outre, la RTBF, qui cite l’ambassade de Belgique à Rabat a confirmé l’information, notant que selon le porte-parole de la représentation diplomatique, Karl Lagatie, « le 10 avril correspond à la date théorique de fin de l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis mars 2020, celui-ci prévoyant un couvre-feu nocturne jusqu’à mi-mars ».

La RTBF rappelle par ailleurs qu’en période hors covid, plus de 50 vols avaient lieu chaque semaine entre les deux pays.

L’objectif de cette mesure, ajoute le média, est toujours de limiter l’arrivée des variants du coronavirus, notamment britanniques, sur le sol marocain. Des variants que pourraient transmettre les ressortissants marocains ou belgo-marocains résidant en Belgique.

A noter que le plat(pays compte, à ce dimanche 14 mars, quelque 805.321 cas de contamination, et 22.421 décès.

Après une semaine de tests, la Belgique a entamé, le 5 janvier dernier, une campagne de vaccination à grande échelle contre le coronavirus.

A ce jour, ce sont 763.001 personnes qui ont été « au moins partiellement vaccinées », soit 6,64 % de la population et 382.987 autres qui ont été entièrement vaccinées, soit 3,33 % de la population.

Pour rappel, la Belgique a souscrit un accord d’achat pour Pfizer/BioNTech, le 1er vaccin à être utilisé dans le pays (5 millions de doses ), Moderna (2 millions de doses), Johnson & Johnson (5 millions de doses), AstraZeneca (7,7 millions de doses) et CureVac (2,9 millions de doses).