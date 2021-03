Pollution de la vallée du Bouregreg : La FGD tire la sonnette d’alarme

Les conseillers de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) au Conseil de la ville de Rabat ont tiré la sonnette d’alarme en raison de la pollution qu’ils ont détectée au niveau de la vallée du Bouregreg, qui sépare les villes de Rabat et Salé.

Dans un communiqué de presse parvenu à Hespress, les conseillers de la FGD ont indiqué qu’une grande vague de pollution s’est déversée dans la vallée du Bouregreg entrainant ainsi l’émission d’une odeur désagréable et un changement de couleur de l’eau de la vallée.

Selon les données rapportées par la même source, la cause de cette pollution est le centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) d’Oum Azza, d’où s’échappait le liquide dû à la compression des ordures stockées pendant des années. Cette décharge est située à 30 kilomètres à l’est de la capitale, et traite environ 850.000 tonnes de déchets par an, en provenance de 13 communes de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Les conseillers de la FGD ont ainsi déclaré dans leur communiqué que « les autorités responsables du centre en question n’ont apporté aucune solution pour sécher le liquide dû à la compression des ordures, malgré la disponibilité d’un certain nombre de technologies modernes connues à l’échelle internationale« .

Précédemment, les conseillers de la FDG avaient mis en garde contre « les effets désastreux de la mauvaise gestion du liquide des ordures de la décharge d’Oum Azza« , et ont imputé la responsabilité de cette catastrophe environnementale à l’établissement de coopération intercommunale «Al Assima», qui couvre les communes de Rabat, Salé et Témara, et dont la plupart sont gérés par les élus du Parti de la justice et du développement (PJD).

À cet effet, les conseillers d’opposition au Conseil de la ville de Rabat, ont demandé l’ouverture d’une « enquête judiciaire par la police de l’eau pour poursuivre les responsables de cette catastrophe environnementale« .

Ce n’est pas la première fois que la question du CEV d’Oum Azza est soulevée par la FGD, qui avait déjà été avertie en 2019 de la démarche visant à se débarrasser de milliers de tonnes de liquide issu à la compression des ordures d’Oum Azza dans la mer.

Il convient de rappeler que le liquide appelé lixiviat est très dangereux pour l’environnement car il contient des matières organiques toxiques à forte concentration et des métaux lourds toxiques qui nuisent considérablement à la sécurité des humains, de l’eau et de tous les êtres vivants qui entrent en contact avec.

Cette pollution au niveau de la vallée du Bouregreg a affecté les pêcheurs traditionnels opérant sur ses rives, et mis en colère certains des citoyens vivant à proximité, en raison de la propagation d’odeurs désagréables.

Selon des photos prises sur place par Hespress, la pollution a altéré la couleur de l’eau de la vallée du Bouregreg, et ce, à proximité de projets géants, comme le Grand Théâtre et la Tour Mohammed VI.