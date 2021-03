La province d’Aousserd dotée d’une unité d’urgences de proximité

La commune rurale de Bir Gandouz (province d’Aousserd), a été dotée d’une unité d’urgences de proximité. Cette structure de santé, installée au niveau d’un centre de santé de la commune, a été inaugurée samedi par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, en présence notamment du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari et de la directrice régionale de la Santé de Dakhla-Oued Eddahab, Salima Saâsaâ.

Lors de la cérémonie d’inauguration, des explications ont été fournies au ministre et la délégation l’accompagnant sur l’unité d’urgences de proximité, qui s’inscrit dans le cadre du programme visant à renforcer l’offre de la santé locale.

Pour Ait Taleb, ce projet qui fait partie d’un partenariat unissant le Conseil provincial d’Aousserd et le ministère de la Santé, va permettre à la population du Centre de Bir Gandouz (plus de 4.400 habitants) de bénéficier des services de santé de qualité et dans des conditions optimales.

Cette nouvelle unité d’urgences de proximité, qui s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de l’offre de santé au centre de santé rural de niveau 2 à Bir Gandouz et du rapprochement de ses services aux citoyens, dispose d’une salle de radiologie, une salle de soins et une autre dédiée aux consultations et diagnostics.

Financée par le Conseil provincial d’Aousserd, pour une enveloppe budgétaire de 2,7 millions Dh (MDH), cette unité de proximité permettra d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région à même de réduire les déplacements à des fins de consultations médicales.

De même, elle est de nature à contribuer au développement des prestations médicales, à rapprocher les services de santé des citoyens dans la province d’Aousserd, en particulier les catégories vulnérables, à même d’assurer un suivi médical régulier et périodique des patients dont l’état de santé nécessite des examens spécialisés.