Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.658.045 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 119.999.377 personnes dans le monde dont 20,840,091 sont considérés comme cas actifs tandis que 96.501.241 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 345.320.056 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 532.590 décès, suivis par le Brésil (275.105), le Mexique (193.851), l’Inde (158.446), et le Royaume-Uni (125.343).

Samedi, la Tunisie a enfin lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus après avoir accusé plusieurs mois de retard par rapport à ses voisins et après que le pays n’ait pas eu de chance pour signer des contrats pour des vaccins.

La diplomatie tunisienne a été activée en vue de trouver des vaccins en vain, jusqu’à ce que le pays bénéficie de doses à travers le mécanisme Covax et des doses du vaccin russe Spoutnik V, dont la première livraison de 30.000 doses a été faite mardi.

La campagne va concerner dans un premier temps 15.000 professionnels de la santé, avant de passer au reste de la population à commencer par les personnes âgées. La Tunisie prévoit par ailleurs la réception la semaine prochaine de 94.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech, et des vaccins AstraZeneca.

En Jordanie, quatre hommes et trois femmes atteints du coronavirus, tous âgés de plus de 40 ans, et admis en réanimation sont décédés samedi dans un hôpital public jordanien près de la capitale Amman, après une coupure d’alimentation en oxygène, provoquant la colère du Roi Abdellah II.

Nazir Obeidat, le ministre jordanien de la Santé qui a annoncé la nouvelle, a indiqué que la panne a duré près d’une heure. « Une panne d’alimentation en oxygène s’est produite pendant près d’une heure à l’hôpital gouvernemental d’Al-Salt et cela a vraisemblablement entraîné la mort de six patients », a-t-il indique devant les journalistes.

« J’assume la responsabilité morale et totale de cet incident et j’ai présenté ma démission au Premier ministre », a-t-il déclaré.

Alors qu’en Europe, plusieurs pays ont annoncé la suspension des vaccinations avec le vaccin AstraZeneca/Oxford, le géant pharmaceutique britannico-suédois AstraZeneca a annoncé des retards dans ses prochaines livraisons pour l’Union européenne qui s’expliquent par des restrictions d’exportation

« AstraZeneca est au regret d’annoncer une baisse des livraisons de vaccins contre le Covid-19 à l’Union européenne malgré son travail sans relâche pour accélérer l’approvisionnement », selon un communiqué publié sur le site du groupe.

Alors que le groupe avait du mal à produire à grande échelle sur le sol européen, il avait décidé de produire en dehors des frontières de l’Union européenne pour accélérer les livraisons, mais « des restrictions d’exportations réduiront les livraisons au premier trimestre » et « vraisemblablement » au deuxième, selon un porte-parole du groupe.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a homologué le vaccin à dose unique contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, déjà autorisé aux Etats-Unis. Avec cette homologation, ce vaccin pourra désormais être intégré au le système onusien Covax à destination des pays défavorisés. Ce vaccin est intéressant car il ne requiert qu’une seule injection et peut être conservé à température de réfrigérateur domestique.