Pandémie: Copenhague lance un appel d’offres pour le passeport vaccinal

Le Danemark a lancé un appel d’offres pour la conception, en l’espace de deux mois, d’une nouvelle application de passeport corona devant comporter le statut de vaccination et d’anticorps des détenteurs, ainsi que les résultats PCR et des tests rapides.

Selon l’Agence nationale pour la numérisation, « l’objectif est que le passeport pour coronavirus contribue à une réouverture progressive, sûre et efficace du Danemark ».

Par voie de , a indiqué dans un communiqué, l’Agence a expliqué que « les applications spécifiques dépendront, entre autres, de l’évaluation des professionnels de la santé. La solution sera développée en partenariat avec des entreprises et des organisations culturelles pour garantir qu’elle répond à leurs demandes individuelles ».

Pour rappel, le Danemark a été l’un des premiers pays à annoncer en février dernier des plans pour un passeport vaccinal numérique.

La mise en place de ce document est divisée en deux parties : le développement d’une application « conviviale », et la mise à jour de l’infrastructure informatique du système de santé afin qu’elle puisse transférer le plus facilement possible les informations requises.

Comme l’application est destinée à être affichée aux frontières, le développeur devra également s’assurer que l’application répond aux exigences de l’UE en matière de passeports vaccinaux.

L’Agence danoise a déjà tenu des réunions avec quatre entreprises pour discuter du projet, en l’occurrence le géant américain de l’informatique IBM, les sociétés informatiques danoises Netcompany et Trifork et la société informatique norvégienne Visma.