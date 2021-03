Amzazi: Une appropriation commune pour garantir la réussite de la réforme de l’éducation

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a estimé que le succès de la réforme de l’éducation au niveau de la région de l’Oriental demeure tributaire d’une appropriation commune des projets stratégiques de ce chantier.

Le ministre, qui intervenait, samedi à Oujda, lors d’une réunion de coordination régionale avec les autorités locales, axée sur les projets stratégiques pour l’activation de la loi-cadre 57.17 relative à la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, a souligné l’importance de développer les mécanismes d’intervention, de renforcer la coordination et d’assurer la convergence entre ces projets et les différents programmes de développement local.

Selon lui, les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle au niveau de la région disposent d’une feuille de route précise, à même de définir les priorités de cette étape, et l’ensemble des acteurs et partenaires se doivent de faire preuve de la plus haute mobilisation individuelle et collective pour réussir la réforme et réaliser ses objectifs dans les délais impartis, ce qui représente une priorité nationale et une responsabilité partagée.

Amzazi a de même passé en revue le processus en cours pour la mise en œuvre de cette réforme, marqué notamment par la mise en place d’un système de pilotage, de suivi et d’évaluation des projets et l’élaboration d’un portefeuille de projets nationaux pour l’activation de la loi-cadre.

De son côté, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a salué les réalisations de l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda, qui couvre les différentes spécialités et contribue à la formation de cadres de haut niveau, à même de participer au processus de développement au niveau régional et national.

Cette université renforce actuellement son déploiement au niveau régional avec, entre autres, des projets d’annexes universitaires à Taourirt et Berkane et d’un complexe universitaire à Nador, des projets à même de permettre à l’UMP de répondre à la demande grandissante pour l’enseignement supérieur dans la région et contribuer à la diversification de l’offre d’enseignement, a-t-il dit.

A noter que le portefeuille projets nationaux pour l’activation de la loi-cadre, s’articule autour de trois domaines stratégiques, à savoir l’équité et l’égalité des chances, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la formation et la gouvernance du système et la mobilisation.

Au total, 19 projets nationaux ont été retenus, se déclinant au niveau régional en 18 projets pour le secteur de l’éducation nationale, 16 projets pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et 13 projets pour la formation professionnelle.