UE: AstraZeneca annonce de nouveaux retards de livraison 

En raison des restrictions liées à l’exportation, le groupe pharmaceutique suédo-britannique, AstraZeneca a annoncé ce samedi de nouveaux retards dans la livraison de son vaccin contre le Covid-19 à l’Union européenne.

A ce propos, un porte-parole du groupe a indiqué qu' »AstraZeneca a le regret d’annoncer une baisse des livraisons de son vaccin contre le Covid-19 à l’Union européenne malgré ses efforts inlassables pour accélérer l’approvisionnement ».

Et d’expliquer que la société a décidé « d’utiliser ses sites de production en dehors de l’UE pour livrer le vaccin aux 27, mais malheureusement les restrictions d’exportation réduiront les livraisons au premier trimestre et probablement au second ».

A noter qu’AstraZeneca avait promis de livrer 100 millions de doses au premier semestre, dont 30 millions au premier trimestre et 70 au second, mais le groupe avait déjà annoncé en janvier qu’il ne pourrait livrer que 40 millions de doses à l’Union européenne au cours du premier trimestre, en raison de difficultés dans la production de l’un de ses sites en Belgique.

La Commission européenne, qui a négocié les contrats au nom de ses États membres et s’attendait à une hausse des livraisons au deuxième trimestre, a été sévèrement critiquée à cause de la lenteur de la campagne de vaccination dans le vieux continent.

Auparavant, le Groupe AsrtraZeneca avait reconnu de nouvelles difficultés d’approvisionnement de son vaccin développé en partenariat avec l’Université d’Oxford au sein de l’Union européenne.

Cette annonce avait suscité le mécontentement de la Commission européenne et des États membres, qui avaient conclu avec ce laboratoire un contrat d’achat de vaccins, dès août 2020, pour un total de quelque 400 millions de doses, soit sa plus grosse commande.