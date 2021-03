Vague de froid: 73 familles à Khénifra bénéficient d’aides en nature 

La Délégation provinciale de l’Entraide nationale à Khénifra a remis, vendredi, des aides en nature à 73 familles de la localité de Krouchen et des Douar avoisinants dans le cadre de la lutte contre les effets de la vague de froid.

Cette initiative traduit la politique de proximité que mène la Délégation provinciale de l’Entraide nationale en vue de soutenir les familles en situation de pauvreté et de précarité.

Organisée en coordination avec les autorités locales relevant de la commune de Krouchen et l’association Aït Othman pour le développement rural, cette opération est de nature à consacrer les valeurs de soutien et de solidarité et à aider les habitants de cette localité à surmonter les ardeurs des conditions climatiques dans cette région montagneuse.