Cinéma : une 46è édition des César marquée par la pandémie

L’Olympia-Paris a abrité, vendre 12 mars, la cérémonie de remise des César, les principales récompenses du cinéma en France, qui déroulée en présence d’à peine 150 personnes. Cette 46è édition des César, est la quatrième à se dérouler en pleine crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.

Placée sous le signe de la cause féminine, cette cérémonie s’est voulue un « hommage à ceux qui, au cours de l’année 2020, auront sorti leurs films malgré les incertitudes et les obstacles », et alors que les cinémas sont toujours fermés.

Plusieurs modifications ont du être opérées, pandémie oblige! Ainsi, la salle n’était pas ouverte au public ni aux médias, et à l’instar de l’édition 2021 des Victoires de la Musique, n’étaient présents que es nommés et les remettants. De même, la liste des nominations a été dévoilée sur le site internet de l’Académie des arts et techniques du cinéma et le vote s’est fait exclusivement en ligne.

Par ailleurs et c’est une nouveauté cette année, les nominations dans chaque catégorie ont été limitées au nombre de 5, au lieu de 7 pour les années précédentes. Une règle qui ne concerne pas la catégorie « film d’animation ». Le « Prix du public », lui, n’a pas été remis cette année.

Voici par ailleurs le palmarès officiel de cette 46ème édition des César publié sur le site de l’Académie des arts et techniques du cinéma:

Meilleur film: « Adieu les cons » d’Albert Dupontel

Meilleur film de court métrage : « Qu’importe si les bêtes meurent » de Sofia alaoui

Meilleure réalisation: Albert Dupontel pour « Adieu les cons »

Meilleure actrice: Laure Calamy dans « Antoinette dans les Cévennes »

Meilleur acteur: Sami Bouajila dans « Un fils »

Meilleure actrice dans un second rôle: Emilie Dequenne dans « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait »

Meilleur acteur dans un second rôle: Nicolas Marié dans « Adieu les cons »

Meilleur espoir féminin: Fathia Youssouf dans « Mignonnes »

Meilleur espoir masculin: Jean-Pascal Zadi dans « Tout simplement noir »

Meilleur premier film: « Deux » de Filippo Meneghetti

Meilleur scénario original: Albert Dupontel pour « Adieu les cons »

Meilleure adaptation: Stéphane Demoustier pour « La fille au bracelet »

Meilleure musique originale: Rone pour « La nuit venue »

Meilleur film étranger: « Drunk » de Thomas Vinterberg

Meilleur film d’animation: « Josep » d’Aurel

Meilleur documentaire: « Adolescentes » de Sébastien Lifshitz

Meilleur décor: Carlos Conti pour « Adieu les cons »

Meilleur costume: Madeline Fontaine pour « La bonne épouse »

César des lycéens: « Adieu les cons » d’Albert Dupontel