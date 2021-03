Un an de pandémie: Le gouvernement fait son bilan

Un rapport retraçant la première année de la gestion de la pandémie du coronavirus au Maroc a été publié par le gouvernement. Il présente de manière synthétique les actions que le gouvernement a mises en place pour lutter contre le covid-19 en quatre étapes.

Publié sur le site du chef du gouvernement en arabe, le rapport intitulé « Une année de gestion de la pandémie de Covid-19 » explique que les actions de l’exécutif sous, les directives royales ont été réparties en quatre grande phases.

Le rapport résume ces quatre phases que la gestion de cette pandémie durant l’année 2020, et explique les efforts mis en place par le gouvernement qui a « collaboré et intégré avec les différents intervenants » afin de faire face à cette épidémie et en limiter ses répercussions sanitaires, sociales, économiques et psychologiques.

Concernant la première phase, le document explique qu’elle a débuté depuis la détection des premiers cas au niveau mondial jusqu’au premier cas enregistré dans le Royaume le 2 mars 2020.

Concernant la deuxième phase, elle se penche sur la période qui s’est étalée jusqu’au 25 mai 2020 et qui a été caractérisée par le confinement national. Elle s’intéresse également aux mesures proactives entreprises par le Roi Mohammed VI, notamment avec la création d’un fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus et la distribution de soutien aux personnes directement impactées par la crise.

La période allant du 25 mai au 20 juillet, est considérée comme la troisième phase du plan d’action du gouvernement. Elle concerne l’allègement des mesures sanitaires et l’adoption de la loi de finances rectificative qui a pris en compte la nouvelle réalité de la situation provoquée par la crise sanitaire. Le document affirme en outre, que l’exécutif a continué ses consultations avec consultations avec les partenaires économiques et sociaux durant cette période.

Enfin, le texte détaille la dernière étape qui a duré jusqu’à la fin de l’année 2020, et qui s’est intéressée à la préparation de la campagne nationale de vaccination et des mesures visant à relancer l’économie. « Le Maroc continue d’exceller dans la bataille (contre le coronavirus), en organisant une campagne de vaccination nationale distinctive contre le Covid-19 qui a tous les ingrédients du succès, et qui a été reconnue et saluée par l’Organisation mondiale de la santé », note le document.

Le rapport insiste par ailleurs sur les mesures prises par l’exécutif dans divers domaines, notamment dans la santé, l’enseignement en faisant la belle part à l’économie en revenant à l’instrument d’aide aux familles défavorisées et aux PME, en « diverses mesures exceptionnelles pour améliorer et renforcer l’économie nationale à travers un soutien à l’investissement, un soutien à l’emploi et d’autres mesures nécessaires pour assurer le décollage de notre pays ».

Un autre point a été soulevé par le rapport sur la première année de lutte contre la pandémie du coronavirus, et qui s’attarde sur le principe de transparence adopté par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Le document rappelle la communication continue des pouvoirs publics concernant la pandémie depuis le début.

Enfin, le document loue l’engagement et la résistance du peuple marocain ainsi que son degré de patriotisme et son sens du sacrifice, des ingrédients qui ont largement contribué à la réussite de la stratégie adoptée par le Maroc dans la lutte contre le covid-19, tout en rappelant que le royaume s’est distingué dans sa lutte contre la pandémie par rapport à d’autres pays même en n’ayant pas une économie aussi résiliente ou les mêmes infrastructures sanitaires.

C’est ainsi, conclut le Rapport, que le Maroc continue à se démarquer dans ce combat par une campagne nationale de vaccination remarquable reconnue et saluée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).