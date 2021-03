Tourism Now: Exploration de pistes de relance du secteur

Le Club des Dirigeants Maroc organise la semaine prochaine à Marrakech, la première édition du « Tourism Now », l’occasion d’explorer les possibles pistes de relance du secteur touristique, fortemant impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.

Alliant hybride et présentiel, cette rencontre initiée sous le thème : « la disruption au service d’une relance touristique », réunit des professionnels de grande envergure marocains et internationaux ainsi que des partenaires tels que l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et le Centre de Résilience des Chercheurs et Experts en tourisme pour échanger sur la situation du tourisme, l’impact de la pandémie et engager la réflexion autour de solutions possibles.

Selon les organisateurs, cette décision se veut le fruit d’une volonté commune d’agir en synergie afin de parvenir à une reprise responsable du secteur touristique. L’objectif de cette édition est de rassembler les différents acteurs du secteur du tourisme pour échanger au sujet des enjeux et des challenges à relever avance la même source.

« Comme dans le reste du monde, le tourisme marocain a bien souffert de la pandémie du Covid-19 et ses répercussions se sont apparues conséquentes au niveau de différents secteurs d’activités, notamment le secteur touristique. Près d’un an après l’arrivée de la pandémie au Maroc et l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, le secteur touristique a essuyé de lourdes pertes. Selon le Fonds Monétaire International (FMI), le secteur du tourisme marocain a été le quatrième le plus durement touché au monde« , expliquent les organisateurs.

De janvier à novembre 2020, les revenus du tourisme marocain ont baissé de 51 % en raison des conséquences de cette crise sanitaire, fait savoir le Club des Dirigeants Maroc notant que le Maroc a enregistré seulement 142.000 touristes, soit une chute de 82 % comparativement à la même période de l’année dernière. Le Club poursuit dans un communiqué que la majorité des arrivants étaient des Marocains vivant à l’étranger, révélant que pendant la grande saison estivale, la baisse était de 98 % dans le rang des touristes étrangers et de 56 % des résidents.

Concernant la perte d’emploi, les initiateurs de cet événement avancent qu’ils sont plus de 35 % des travailleurs du tourisme à perdre leurs emplois et leurs revenus. « D’après une enquête, les revenus ont baissé de 80 % en moyenne dans les entreprises marocaines de tourisme. Par ailleurs, l’espace aérien marocain est resté fermé, en dehors de quelques vols exceptionnels auxquels sont admis les touristes ayant une réservation d’hôtel » explique la même source..

Le Club des Dirigeants Maroc note ainsi que le tourisme est l’un des principaux pourvoyeurs de l’économie du Royaume avec environ 2 millions d’emplois directs et indirects, notant qu’il participe à hauteur de 11% du PIB national et mobilise près de 80 milliards de dirhams de recettes voyages en devises par an.

Selon le Club, le secteur a besoin aujourd’hui plus que jamais de se réinventer en s’alignant avec les exigences de la durabilité, soulevant que ces nombreux défis doivent pousser les professionnels du secteur à réfléchir pour assurer une relance rapide.

À la veille du démarrage de la saison touristique, des experts en tourisme, en digital, en marketing et en hôtellerie, du Maroc et de l’étranger animeront le panel des intervenants, annonce le communiqué. L’objectif de cet évènement, poursuit le Club, est de remettre la durabilité et l’inclusion sociale et économique comme leitmotive, et réunir ainsi des professionnels et des universitaires pour présenter le meilleur scénario de relance d’une manière concertée.

Des workshops seront organisés en marge de cette « grand-messe » traitant chacun des grands chantiers à savoir la durabilité au service de la disruption touristique, l’inclusion et disruption ou encore les nouveaux paradigmes pour une destination durable (la durabilité et le digital : Quel alignement pour un tourisme alternatif ?; l’expérience inclusive au service de la durabilité, les nouvelles voies de relance, Big Data et intelligence artificielle au service de la disruption touristique, la valorisation du patrimoine/ jardins; quelles voies de régénération de la destination Marrakech et enfin L’intrigue, l’inattendu, l’humour, la séduction …quand l’Inbound Marketing réinvente la destination).

Malgré les défis de 2020, de nombreux observateurs gardent espoir pour l’année à venir conclut communiqué. Certains y voyant une belle opportunité de transformer le secteur du tourisme marocain. Pendant ce temps, le gouvernement s’est occupé du lancement de diverses initiatives pour aider le secteur à se redresser, notent les organisateurs avant de conclure que « Tourism Now augure pour sortir de la crise que les professionnels avancent en marche serrée pour la conquête des marchés cibles du tourisme Maroc» .