Oujda : Amzazi inaugure et lance des projets d’établissements scolaires

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a effectué vendredi une visite de terrain pour inaugurer et lancer des projets d’établissements scolaires dans la ville d’Oujda.

Said Amzazi, qui était accompagné notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai et du président du Conseil communal d’Oujda, Omar Hejira, a procédé à l’inauguration de l’école primaire Al Mandar Al Jamil, construite sur une superficie de plus de 4.000 m3.

L’école, qui compte notamment 11 salles de cours, une salle multimédias, une unité d’enseignement préscolaire et d’autres dépendances, doit ouvrir ses portes à la prochaine rentrée scolaire.

Par la suite, le ministre, qui était également accompagné du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental, Mohamed Dib et d’autres personnalités civiles et militaires, a visité l’école primaire Al Boustane 2, qui a ouvert ses portes lors de l’actuelle année scolaire.

Construite sur plus de 5.200 m3, l’école compte 6 salles de cours, une bibliothèque, une salle multimédias et deux unités d’enseignement préscolaire.

Le ministre et la délégation l’accompagnant ont également pris connaissance des activités des clubs éducatifs au niveau de l’établissement, en particulier les activités de promotion des sciences, de la culture et des arts auprès des élèves.

Ensuite, Said Amzazi a visité le chantier de construction du collège «El Guerguarate», qui bénéficiera aux élèves des quartiers Al Farah, Agdal et Al Manzah 2.

Le projet nécessitera une enveloppe de 7 millions de dirhams (MDH) et comptera, outre les installations de l’enseignement et autres dépendances, des terrains et équipements sportifs.

Le ministre a, par la même occasion, donné le coup d’envoi des travaux de construction de deux autres établissements scolaires. Il s’agit de l’école primaire Al Wafae, dotée d’une enveloppe de 6 MDH et devant bénéficier aux élèves des quartiers Louz, Drafif et le lotissement Beni Oukil, et du lycée qualifiant Al Ahd Al Jadid, qui nécessitera un budget de 8 MDH et bénéficiera aux élèves des quartiers Nahda, Hassi Libia, Drafif et Slimani.

Dans une déclaration à la presse, Said Amzazi a indiqué que cette visite de terrain intervient en marge de la rencontre régionale de coordination pour l’activation des projets de la loi-cadre 51.17, dans le sillage des rencontres similaires tenues dans les différentes régions du Royaume.

Il a souligné l’importance des projets et chantiers visités ou lancés, dans l’objectif d’élargir l’offre scolaire, en particulier dans les zones semi-urbaines d’Oujda, et ainsi promouvoir la scolarisation des enfants et assurer l’accès des élèves de ces quartiers à l’éducation dans de bonnes conditions.