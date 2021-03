Sofia Alaoui remporte le César du meilleur court métrage

Nouvelle consécration pour Sofia Alaoui. La réalisatrice franco-marocaine vient de remporter le César du meilleur court métrage pour « Qu’importe si les bêtes meurent », ce vendredi 12 mars, lors de la 46e cérémonie des Césars.

Sofia Alaoui a raflé le prix du meilleur court métrage lors de la 46e cérémonie des Césars et a devance ainsi, « L’Aventure atomique » de Loïc Barché, « Baltringue » de Josza Anjembe, « Je serai parmi les amandiers » de Marie Le Floc’h et « Un adieu » de Mathilde Profit.

Lors de son discours, la jeune réalisatrice a tenu à rendre hommage à sa mère. « Maman je ne te remercierai jamais assez d’avoir toujours cru en moi quand tout le monde se demandait ce que j’allais devenir », a-t-elle dit.

"Maman, je ne te remercierai jamais assez d'avoir toujours cru en moi quand tout le monde se demandait ce que j'allais devenir" 💕 Sofia Alaoui rend hommage à sa mère en acceptant le #César2021 du Meilleur Court métrage pour "Qu'importe si les bêtes meurent" pic.twitter.com/6dYGJ1hrgi — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 12, 2021

Ecrit, réalisé et produit par Sofia Alaoui au sein de sa société Jiango Film avec l’aide du Centre cinématographique marocain (CCM), « Qu’importe si les bêtes meurent » se passe dans les hautes montagnes de l’Atlas où Abdellah, un jeune berger, et son père sont bloqués par la neige dans leur bergerie.

Leurs bêtes dépérissant, Abdellah doit s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant à plus d’un jour de marche. Avec son mulet, il arrive au village et découvre que celui-ci est déserté à cause d’un curieux événement qui a bouleversé tous les croyants.

La 46e cérémonie des César se déroule ce vendredi à l’Olympia. Présentée par Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, cette soirée est présidée par Roschdy Zem. Les humoristes Laurent Lafitte et Blanche Gardin ont co-écrit les sketch de la cérémonie.