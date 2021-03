« Résidence Plus » ou le sésame d’une vie décente dans le Royaume pour les immigrés

Dans un Mémorandum commun, les ONG Papiers Pour Tous (PPT), Organisation Démocratique du Travail-Immigrés (ODT-I) et Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (CMSM) exhortent les autorités marocaines à délivrer des titres de séjour provisoires à la population migrante installée au Maroc.

« Un an, après la détection du premier cas avéré de Covid 19, la situation de la population migrante au Maroc s’est nettement détériorée en raison des restrictions des déplacements consécutifs au confinement sanitaire » dit le document dont Hespress détient une copie. Et les associations d’y aller de leur constat, « Cette population n’a malheureusement bénéficié d’aucun programme d’aides ni de soutien direct de la part du gouvernement à l’instar de la population marocaine et n’a pu compter que sur quelques initiatives lancées par des organisations de la société civile et par des donateurs privés et sur la solidarité sociale et communautaire ». Faut-il le rappeler, les signataires du mémorandum avaient déjà œuvré afin que ces populations puissent bénéficier de la vaccination gratuite comme tout le monde au Maroc. C’est en principe acquis dans l’attente que leur catégorie d’âge (moins de 45 ans) puisse leur permettre de se faire inoculer.

Les auteurs du mémorandum qui sont à l’origine d’une initiative « Résidence Plus », un concept qui se veut positif, inclusif, simple et pertinent selon eux, dans une volonté sincère de coopérer avec les autorités les ont appelé à y adhérer et à se l’approprier et ce, conformément aux engagements internationaux du Royaume. Le projet est susceptibles d’aider la population migrante à surmonter l’impact négatif de la pandémie qui est venue aggraver davantage une situation initialement précaire. « Résidence Plus » fait appel aux autorités pour accorder un titre de séjour provisoire, valide une année, à tous les migrants établis au Maroc qui en feraient la demande, afin de leur donner la possibilité de trouver un emploi décent et légal et contribuer à rompre le cercle vicieux de l’exigence du titre de séjour pour l’obtention d’un emploi et de l’exigence d’une attestation d’emploi pour l’obtention d’un titre de séjour.

A cet égard, Younes Foudil, coordinateur de «Papiers Pour Tous» nous précise « l’idée c’est que cette population qui a été exclue des programmes d’aide et autres dédiés que le gouvernement a bien voulu consentir lors de la crise sanitaire soit prise en considération ». Et de poursuivre, « ce que l’on demande c’est que le gouvernement brise un cercle vicieux. C’est simple, pour avoir un titre de séjour, on leur demande une attestation de travail et pour avoir une attestation de travail la carte de séjour est obligatoire, c’est en quelque sorte le serpent qui se mord la queue ». Ce que l’on veut, nous dit Younes Foudil, c’est « que les autorités prennent une action courageuse et leur donnent provisoirement ce document sésame du moins pour ceux qui en font la demande, pour une année, sans blocage administratif (juste une photocopie passeport comme cela a été le cas dans les premières opérations de régularisations). Ces actions sont à même d’aider à trouver du travail, à régulariser une situation précaire, à louer bref, à vivoter dignement et pouvoir rebondir ».

C’est pour cela que l’on a appelé cette initiative « Résidence Plus » nous dit encore le coordinateur de « Papiers Pour Tous ». Et de nous développer ce « Plus », « c’est une initiation qui apporte un plus à tous, aux migrants, aux autorités, à la société civile, on est dans le positif, on est dans la construction, on demande vivement que le gouvernement y adhère. Même dans le cadre de la vaccination c’est essentiel, cela permettra à une grande majorité de migrants de s’inscrire pour pouvoir en bénéficier ».

A titre de rappel, les migrants pour les autorités et les ONG marocaines se composent de cinq catégories. Les titulaires d’une carte de séjour toujours valide, ceux qui ont une carte de séjour expirée, et les immigrants sans résidence, dont la demande d’établissement de statut a été rejetée en 2014 et / ou 2017, outre les deux catégories d’immigrants qui n’ont pas de statut de résident, et qui n’ont pas déposé de demande de régularisation de leur statut de résident, et enfin, les immigrants installés dans une zone non urbaine, comme les forêts et les montagnes .

Les signataires du mémorandum estiment que le titre de séjour ou « carte de résidence » devrait être pensé de manière plus globale et selon une approche positive et pas uniquement comme un simple document administratif à présenter lors des contrôles d’identité. Le titre de séjour devrait être considéré plutôt comme un sésame qui faciliterait l’inclusion socioéconomique de la population migrante et qui lui donnerait la possibilité de se préparer et de mieux se positionner en perspective des opportunités de relance économique qui se profilent déjà lors de la période post-Covid. Tout en demeurant confiants que les présentes doléances en faveur de la population migrante en droite ligne avec la vision humaniste du Roi Mohammed VI et en cohérence avec la Stratégie Nationale de l’Immigration et l’Asile seront entièrement prises en considération, les signataires de ce mémorandum, louent à l’avance les mesures courageuses, concrètes et pertinentes qui contribueront à renforcer davantage l’image de marque du Maroc en tant que terre d’accueil, qu’auront à prendre les autorités marocaines.