Cristiano Ronaldo souhaiterait revenir au Real Madrid selon AS

Vers un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid? En difficulté à la Juventus de Turin depuis plusieurs mois, la star portugaise envisagerait de revenir au Santiago Bernabeu, annonce le quotidien espagnol AS.

Selon AS et plusieurs sources en Espagne, l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a eu une conversation avec le conseil d’administration du Real Madrid cette semaine pour discuter de la possibilité d’un retour au club.

Le quintuple Ballon d’Or a rejoint la Vieille Dame depuis Los Blancos en 2018 et il a poursuivi sa forme prolifique de buteur contre les géants italiens, marquant 92 buts en 121 sorties pour les Bianconeri.

Ronaldo, maintenant âgé de 36 ans, est le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de Madrid avec un remarquable 450 buts en seulement 438 apparitions pour le club.

Madrid et l’attaquant ont maintenant réalisé qu’elles avaient pris la mauvaise décision lorsqu’ils se sont séparés il y a près de trois ans.

Cristiano Ronaldo ne serait pas satisfait de ce que la Juventus a accompli au cours de ces saisons et la partie italienne envisage également le départ du Portugais en raison de son salaire.

Cependant, le géant espagnol ne semble pas très intéressé par ce retour et semble regarder vers l’avenir sur le marché des transferts, avec Erling Haaland et Kylian Mbappe comme cibles principales.

Le retour de Ronaldo diminuerait certainement suffisamment le budget limité du Real Madrid pour rendre ces deux signatures presque impossibles, donc cela ne semble pas probable à ce stade.

Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, a évoqué un retour choc potentiel au club pour son ancien joueur vedette Cristiano Ronaldo, restant très vague sur la question.

Zidane a déclaré aux journalistes vendredi, entre des citations portées par El Mundo Deportivo: « Vous savez qui est Cristiano, ce qu’il a fait pour ce club et combien nous avons d’amour pour lui. Ici, il a fait l’histoire, il est magnifique. Maintenant, il est un joueur de la Juve et je ne peux rien vous dire sur ce qu’ils disent. C’est un joueur de la Juventus et je dois respecter ces choses ».

Ronaldo et Zidane ont remporté trois titres de la Ligue des champions au cours de leurs deux saisons et demie ensemble dans la capitale espagnole, alors qu’ils ont également remporté le titre de la Liga 2017.