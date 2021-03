Tourisme : L’ONMT et CCM en opération séduction pour accueillir les tournages étrangers

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le Centre Cinématographique Marocain (CCM) ont signé un partenariat pour promouvoir le destination du Maroc auprès des producteurs cinématographiques et audiovisuels internationaux.

Cette convention, conclue entre d’une part la ministre du Tourisme, de l’Artisanat du Transport Aérien, et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah Alaoui et le DG de l’ONMT, Adel El Fakir et d’autre part, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Othman El Ferdaous et le Directeur du CCM, Mohamed Sarim El Haq Fassi Fihri, a pour vocation de mettre en place les synergies nécessaires, entre le tourisme et la production cinématographique.

L’objectif étant de développer de nouvelles stratégies marketing et de dynamiser l’attractivité de la destination pour accueillir davantage de productions étrangères au Maroc.

Dans ce sens, Fettah Alaoui a souligné que ce partenariat permettra de développer davantage la dynamique et les synergies d’actions entre l’ONMT et le CCM, le tout avec l’appui des deux ministères.

« Ce nouveau cadre de coopération est de nature à promouvoir l’expertise humaine et le savoir faire de tout l’écosystème lié à la production cinématographique étrangère, afin de dynamiser l’attractivité de la destination marocaine à l’international et accueillir davantage de productions étrangères au Maroc », a ajouté la ministre.

Pour sa part, El Ferdaous, a indiqué que cette convention concrétise l’intersection de deux grandes industries en l’occurrence le tourisme et la production cinématographique, mettant en relief l’importance de promouvoir la destination Maroc auprès des producteurs cinématographiques internationaux.

Le Maroc occupe depuis plusieurs années une place de choix dans le marché de production cinématographique internationale, a-t-il fait remarquer, mettant en avant le célèbre centre d’expertise et d’excellence mondial qui est Ouarzazate.

Fassi Fihri a fait état d’un total de près de 800 MDH d’investissements de tournages étrangers au Maroc en 2019 pour environ 600 autorisations de tournages qui ont été livrées, notant qu’il s’agit « d’investissement importants » qui créent des postes d’emploi locaux et qui participent directement au développement de l’industrie touristique locale.

« Cette convention de partenariat contribuera à promouvoir davantage l’image du Maroc auprès des producteurs de films à l’international », a-t-il ajouté.

Ce partenariat prévoit également la mise en place d’une plateforme digitale mettant en avant les atouts du Maroc, comme destination pour la production cinématographique et audiovisuelle, et permettant d’informer, renseigner et orienter les entreprises cibles avec les informations nécessaires pour introduire leurs demandes.

Le Maroc accueille le tournage de films étrangers depuis 1919 et ces films contribuent fortement à promouvoir auprès de leur audience la destination Maroc.