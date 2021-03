La Bourse de Casablanca clôture la semaine dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi ses échanges dans le vert, portée par la bonne tenue des secteurs des « Sylviculture et Papier », « Société de financement et autres activités »et « Mines ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,56% à 11.415,05 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,6% à 930,25 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a gagné 0,58% à 9.290,03 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,56% à 10.481,38 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,47% à 9.768,5 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,79% à 862,81 points.

Sur le plan sectoriel, le secteur « Sylviculture et Papier » a affiché la meilleure performance de la journée (+3,98%), favorisé par son titre Med Papier.

L’indice « Société de financement et autres activités » a terminé la séance sur un gain de 1,60%, grâce à la bonne tenue de Salafin (+3,98%) et Maghrebail (+1,83%).

A la hausse figure également le secteur « Mines » qui a avancé de 1,56%, favorisé par la hausse des titres Miniere Touissit (+1,94), Managem (+1,6%) et SMI (+0,35%).

A l’opposé, le secteur « Boissons » a accusé la plus forte baisse (-1,3%), suivi de « Matériels, Logiciels et Services informatiques » (-0,53%) et « Télécommunications » (-0,11%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 180,08 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 590,46 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+3,98% à 13,6 DH), M2M Group (+3,98% à 940 DH), Salafin (+3,98% à 540,7 DH), CDM (+3,77% à 468 DH) et Bank Of Africa (+2,76% à 152,7 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-4% à 33,88 DH), Société des Boissons du Maroc (-1,61% à 2.322 DH), HPS (-1,44% à 6.500 DH), Colorado (-1,13% à 48 DH) et Auto Hall (-0,27% à 78,19 DH).