Coronavirus : Novavax confirme l’efficacité de son vaccin contre le variant britannique

Le vaccin Novavax est efficace à 96% pour prévenir les cas causés par le coronavirus dans un essai de stade avancé mené au Royaume-Uni, a déclaré la société jeudi, le rapprochant de l’approbation réglementaire.

Il n’y a eu aucun cas de maladie grave ou de décès parmi ceux qui ont reçu le vaccin. Le vaccin est également efficace à environ 86% dans la protection contre le variant viral le plus contagieux découvert pour la première fois et maintenant répandu au Royaume-Uni.

Le vaccin est globalement efficace à environ 90%, combinant les données de personnes infectées par les deux versions du coronavirus.

Dans un petit essai mené en Afrique du Sud, où les volontaires étaient principalement exposés à une autre variante plus récente et plus contagieuse qui circulait largement là-bas et se répandait dans le monde – le vaccin Novavax n’était efficace qu’à environ 55%, mais a quand même totalement empêché les maladies graves et la mort.

La société prévoit d’utiliser les données pour les soumettre à une autorisation réglementaire dans divers pays. L’essai britannique, qui a recruté plus de 15 000 personnes âgées de 18 à 84 ans, a évalué l’efficacité du vaccin pendant une période de forte transmission du variant du virus britannique qui circule désormais largement.

Novavax a commencé à la mi-janvier une soumission continue de ses données vaccinales à la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni, ce qui devrait accélérer le processus d’approbation. Novavax prévoit de produire son vaccin à deux doses dans huit sites de fabrication, dont le Serum Institute of India.