Revue de presse quotidienne de ce samedi 13 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 13 mars 2021

Le Matin

• Accès au financement: l’OCP lance le « Fonds Damane Tamayouz ». Le Groupe OCP a annoncé le lancement d’un dispositif financier inédit qui s’appuie sur la création d’un Fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) baptisé « Fonds Damane Tamayouz » pour faciliter l’accès au financement des entreprises de son écosystème, particulièrement les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Entièrement souscrit par OCP, ce fonds, d’une taille de 125 millions de dirhams (MDH) et qui pourrait garantir jusqu’à 950 MDH de crédits, permettra aux fournisseurs éligibles du groupe un meilleur accès au financement de leur cycle d’exploitation, indique un communiqué de l’OCP. Grâce à ce dispositif, ces fournisseurs pourront bénéficier du financement de leurs besoins de trésorerie générés par la réalisation des marchés dès la signature des commandes et ce, jusqu’à 70% de la valeur du marché, explique la même source.

• Énergie nucléaire: le Maroc et la Mauritanie renforcent leur coopération. Le Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) et l’Autorité Nationale de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité Nucléaire (ARSN) de la République Islamique de Mauritanie ont conclu un accord de partenariat pour le renforcement des liens de coopération en matière de l’utilisation pacifique des applications nucléaires dans la région d’Afrique. En vertu de cet accord, signé par le Directeur général du CNESTEN, Khalid EL Mediouri, et le Président de l’ARSN, Ishagh Mohamed Moussa, les deux institutions renforceront l’échange d’expériences et le développement des compétences humaines dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, indique un communiqué du CNESTEN. Cela se fera notamment à travers l’accueil de séjours scientifiques, l’encadrement de stages professionnels, le déploiement d’expertise technique ou encore l’organisation et la participation conjointe à des séminaires ou ateliers sur des thématiques d’intérêt commun, selon la même source.

Libération

• Le MEFRA publie une vidéo explicative sur la CPU. Le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration (MEFRA) a publié, récemment, une vidéo explicative pour présenter la contribution professionnelle unique (CPU), une des nouveautés de la loi de finances (LF) au titre de l’exercice 2021. Diffusée en langue arabe sur la page YouTube du ministère sous le titre « l’impôt sur revenu: La CPU remplace le régime forfaitaire », cette vidéo de 1,34 minutes indique que ce changement apporté par la LF-2021 vise à simplifier les procédures fiscales et à assurer aux professionnels une couverture médicale. Ainsi, la CPU permet à ces professionnels, auparavant soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de s’acquitter, désormais, d’un seul impôt qui remplace l’impôt forfaitaire sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe des services communaux.

• IAM: Titre à accumuler, selon BMCE Capital Research. BMCE Capital Research a maintenu, dans sa récente note « Equity Flash », sa recommandation à « accumuler » le titre d’Itissalat Al-Maghrib (IAM – Maroc Telecom) et ce, sur la base des prévisions des indicateurs financiers clés de la société. Cette entité de BMCE Capital, dédiée à la recherche et à l’analyse financière, prévoit la réalisation d’un chiffre d’affaires (CA) consolidé en repli de 0,7% à 36,5 milliards de dirhams (MMDH) et d’un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 8,2% à 5,9 MMDH, tablant sur un cours cible de 145 dirhams qui aboutirait des PER (price earning ratio – rapport entre la valeur en bourse d’une entreprise et ses profits) cibles de 21,5x en 2021E et de 21,1x en 2022E. Et de souligner que la non-récurrence du don covid-19 devrait largement compenser l’impact du renouvellement de la contribution sociale de solidarité.

Al Massae

• Sidi Slimane: interpellation d’un infirmier retraité pour pratique illégale de la médecine. Les éléments de la police judiciaire exerçant au district provincial de Sûreté à Sidi Slimane ont interpellé, mercredi, un infirmier retraité soupçonné de pratiquer illégalement la profession de médecin et d’effectuer des opérations chirurgicales dans des conditions à même de mettre en danger la vie des gens. Les services de la police judiciaire de Sidi Slimane avaient entamé, mardi, les procédures de constatation d’un organe humain (jambe) en phase de décomposition, dans une zone déserte près du quartier « Ouled El Ghazi », avant que les recherches techniques et investigations sur le terrain n’aboutissent à l’identification du mis en cause, âgé de 65 ans, qui aurait amputé puis enterré la jambe d’un individu souffrant d’une maladie chronique, à l’intérieur de son domicile.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Le Suriname annonce l’ouverture prochaine d’une ambassade à Rabat et d’un consulat à Dakhla. La République du Suriname a décidé d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla, en vue d’impulser les relations bilatérale et la coopération avec le Maroc, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, Albert Ramdin. Dans un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie du Suriname a indiqué avoir examiné avec son homologue marocain les opportunités de développer les relations b2b entre les deux pays, en vue de renforcer les échanges bilatéraux dans le cadre de la coopération Sud-Sud. « A cet effet, le gouvernement de la République du Suriname annonce qu’il va établir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla, en vue d’impulser la coopération bilatérale et de promouvoir les investissements et le commerce », a-t-il souligné.

Assahraa Al Maghribiya

• Le partenariat Maroc-Banque mondiale au centre d’un entretien entre El Otmani et le vice-président pour la région MENA à la BM. Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani s’est entretenu avec le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à la Banque mondiale (BM), Ferid Belhaj, des différentes facettes du partenariat entre le Maroc et l’institution financière internationale. Lors de cette entrevue, El Otmani s’est dit satisfait du niveau de la coopération entre les deux parties et de l’importance des programmes, projets et grandes stratégies lancés par le Maroc dans le cadre de ce partenariat avec l’Institution de Bretton Woods. Cité dans un communiqué du Département du chef du gouvernement, El Otmani a mis en avant les grands efforts consentis par le Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour poursuivre les grandes réformes dans les différents domaines, renforcer leur cadence et élargir leurs perspectives, malgré les contraintes imposées par la pandémie du covid-19, notamment en matière de protection sociale.

Rissalat Al Oumma

• Amrani : l’ouverture, la tolérance et le dialogue, des valeurs cardinales du Maroc. Le socle identitaire du Maroc repose sur les valeurs cardinales que sont l’ouverture, la tolérance, le dialogue et le respect des différences, a affirmé l’ambassadeur du Royaume en Afrique du Sud, Youssef Amrani. Dans un entretien accordé à l’Alliance française de Pretoria, à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 Mars de chaque année, Amrani a d’emblée souligné que c’est toujours l’inclusion, celle des portes ouvertes et des mains tendues que le Maroc s’évertue à adopter dans l’ensemble de ses interactions soient elles sociale, religieuse, politique ou diplomatique. A une question sur son expression préférée, il a répondu que «Marhaban» (bienvenue) est un mot plein de sens pour un Maroc qui puise essence dans l’amour de son prochain. «La solidarité n’est pas une vertu, mais plutôt un sens commun du devoir pour les Marocaines et Marocains», soutient-il.