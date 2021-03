Pandémie : Appel aux dons de LMPE-MS pour soutenir les enfants en difficulté

Durant cette période difficile de pandémie, plusieurs associations ont eu du mal à poursuivre leurs actions aux côtés des personnes en besoin. Le manque de soutien financier en est la principale cause. Dans ce sens, la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), antenne Marrakech-Safi, vient de lancer un appel à la société civile et aux donateurs pour pouvoir soutenir les enfants pris en charge et leurs familles.

La LMPE, qui est une association marocaine à caractère national qui œuvre depuis sa création en 1954, pour l’amélioration de la qualité de l’accueil et la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité et aussi pour la promotion et la préservation de leurs droits fondamentaux, a indiqué que son « antenne Marrakech-Safi a subi de lourdes conséquences sur ses charges fixes et ses besoins au quotidien« .

La Ligue relève également dans un communiqué que « la crise sanitaire a frappé résolument le flux de donations au profit des enfants abandonnés et des enfants dans une situation de vulnérabilité« , notant que « ce sont près de 100 enfants qui sont accueillis actuellement dans la LMPE Marrakech-Safi, dont des enfants aux besoins spécifiques (25 enfants), des bébés âgés de moins d’un an, d’autres en situation de vulnérabilité ainsi que des enfants abandonnés« .

Ces enfants sont entièrement pris en charge par la LMPE Marrakech-Safi, y compris les soins, la scolarité, l’accompagnement psychologique et parascolaire, fait observer la même source, rappelant que « la crise sanitaire actuelle a impacté les ressources financières » de son antenne Marrakech-Safi, « nécessaires pour pouvoir continuer à accueillir les enfants dans des conditions optimales, et à développer des projets toujours à caractère social et humanitaire ayant pour objectif principal d’épargner les enfants, de la précarité, de la vulnérabilité et de l’abandon« .

Considérée comme une ONG à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, la LMPE précise dans son communiqué que « ce magnifique écosystème social nécessite des aides financières régulières », exprimant ainsi sa « reconnaissante à la wilaya de la région Marrakech-Safi, pour ses efforts considérables au profit de ces enfants en quête d’un accompagnement spécifique ».

Dans ce sens, la LMPE fait savoir que son antenne de Marrakech-Safi a mis en place le Centre « Lalla Amina pour la prise en charge des enfants privés de famille« , qui assure l’accueil et ou l’hébergement des enfants en situation de vulnérabilité. Le centre est ainsi doté d’une capacité de 114 lits destinés aux enfants privés de famille, des enfants privés de famille en situation d’handicap, ainsi que des enfants issus de familles en situation de précarité extrême.

Cité dans le communiqué, la présidente de la LMPE Marrakech-Safi, Lamia Lazrak, relève que l’association demeure consciente que la crise sanitaire actuelle a impacté l’ensemble des secteurs sans exception, estimant que « les actions sociales demeurent les plus touchées par la crise, et le futur des enfants accueillis dans les locaux de la Ligue, dépend de réelles nécessités quotidiennes (nourriture, soins, scolarité …), et il est de notre devoir de s’entraider au profit des souches sociales les plus sensibles ».