Campagne nationale de vaccination: Soutien américain à hauteur 2,5 millions de dollars

Les États-Unis d’Amérique, par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), apporteront un soutien financier supplémentaire à la Campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 au Maroc, à hauteur 2,5 millions de dollars, a fait savoir le porte-parole de l’ambassade US à Rabat, Jerome Sherman.

L’USAID apportera 2,5 millions de dollars (soit environ 22,4 millions de dirhams) à ses partenaires au Maroc pour soutenir la campagne de vaccination, conduite par le ministère de la Santé, a ajouté le porte-parole en réponse à une question de Hespress sur la coopération entre les deux pays concernant la fourniture du vaccin «Johnson & Johnson».

Et d’ajouter que l’Agence a déjà investi plus de 10,7 millions de dollars en réponse à la pandémie du Covid-19 au Maroc.

Les partenaires de l’USAID, notamment l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF et la Fédération internationale de la Croix-Rouge, travaillaient sous la direction du Département américain de la santé pour sensibiliser au « Covid-19 », former du personnel de santé, fournir des produits désinfectants et du matériel de laboratoire médical, a-t-il dit, notant que les départements d’État et de défense américains ont également œuvré pour la fourniture d’équipements de protection aux laboratoires marocains.

Dans ce même sens, le président américain, Joe Biden, avait promis 4 milliards de dollars pour le programme Covax de vaccination contre le coronavirus, avec une première tranche de 2 milliards de dollars sera débloquée « très rapidement », et une deuxième tranche de 2 milliards également, qui sera progressivement débloquée sur deux ans, en 2021 et 2022.

A noter que le programme Covax, qui vise à fournir des vaccins contre le Covid-19 à 20% de la population de près de 200 pays et territoires, a publié récemment les premières prévisions de distribution provisoire des vaccins aux pays participant à ce dispositif.

Le Maroc devrait, selon ces prévisions, recevoir plus de 1,8 million de doses.