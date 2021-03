Réinsertion des détenus: La DGAPR organise un webinaire sur le rôle de la société civile 

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), organise le 16 mars courant, un webinaire sur « Le rôle de la société civile dans la réinsertion des détenus ».

Initié à l’occasion de la Journée nationale de la société civile, ce webinaire ambitionne d’assurer une meilleure compréhension de la mission de la DGAPR relative à la réinsertion des détenus et de partager une vision commune entre les différents acteurs sur le rôle et la place des organisations de la société civile dans la réinsertion des détenus.

Un communiqué de la DGAPR précise qu’il s’agit également de renforcer le dialogue entre la Délégation générale et la société civile pour lutter contre l’exclusion sociale et promouvoir la réinsertion sociale, et de présenter l’état des lieux de l’implication et de l’impact des actions de la société civile en matière de réinsertion.

A la suite de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’appui de l’Union européenne à la réforme pénitentiaire, seront formulées des recommandations relatives à l’amélioration de l’engagement de la société civile dans les processus de réinsertion sociale des détenus, est-il encore souligné.

A noter que le webinaire connaîtra l’intervention, notamment, des représentants de la DGAPR, de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, de l’Observatoire marocain des prisons et de l’Association Progetto Mondo, d’organisations de la société civile nationale et internationale et de l’Union européenne au Maroc, outre la présentation de l’expérience espagnole en la matière.