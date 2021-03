Indice 509 : Les blouses blanches saisissent Ait Taleb au sujet de l’accord de août 2020

Le Bureau national du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a saisi le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, par le biais d’une correspondance ayant pour objet « l’exclusion d’une catégorie de médecins de leurs droits financiers» demandant par la même occasion, où en sont arrivés «les résultats de l’accord d’août 2020 ».

Dans le document parvenu à Hespress Fr, le syndicat interpelle le ministre de la Santé, et de façon « légitime » sur les résultats de l’accord, signé le 6 août 2020, entre les représentants du syndicat des médecins du secteur public et le ministère et qui est documenté dans une communication conjointe.

Cet accord entre les représentants du syndicat et le ministre de la Santé porte sur l’octroi de l’indice 509 avec les rémunérations appropriées à l’ensemble des médecins concernés, dans l’horizon de sa mise en œuvre dans les plus brefs délais.

Après avoir achevé toutes les réunions techniques périodiques avec succès, et où il était question de discuter les points restants du dossier revendicatif et sa mise en œuvre dans un délai raisonnable, le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) demande au ministre de la Santé, de l’informer formellement du résultat dudit accord, et de la mise en œuvre progressive et application de ses dispositions.

Il convient de rappeler que la pomme de discorde entre les médecins du public et le gouvernement c’est la révision de l’indice salarial 509. Cette revendication constitue le point de non-retour des médecins du public. Selon Mountadar Alaoui, « l’application complète et totale de l’indice avec toutes ses indemnités, est le seul moyen de réhabiliter le doctorat en médecine, et lui redonner ses lettres de noblesse« .

Pour mieux comprendre cet indice 509, il faut savoir que les médecins du secteur public perçoivent des salaires selon l’indice 336 (salaire équivalent au titulaire d’un master) qui se situe autour des 8.000 DH. En revanche, l’indice 509 que réclament aujourd’hui les blouses blanches, leur permettra d’avoir un salaire minimum entre 11.000 DH et 12.000 DH, qui compenseront au moins leurs 10 ans d’études minimum.