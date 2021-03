Covid-19/Etude: Le premier confinement à l’origine d’une hausse des états dépressifs en France 

Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) sur les situations liées à la pandémie du coronavirus, a été publiée ce vendredi en France. Il en ressort que le premier confinement mis en place en mars 2020 dans le pays pour lutter contre la Covid-19 a entraîné une hausse des états dépressifs.

Selon cette même étude, relayée par les médias de l’Hexagone, à l’issue de ce confinement, qui a débuté le 17 mars 2020 et pris fin le 10 mai, une personne sur sept présentait un syndrome dépressif, en ce sens qu' »en mai 2020, 13,5% des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France déclarent des symptômes évocateurs d’un état dépressif », contre 10,9% en 2019, au moment où les jeunes sont les plus touchés avec 22% des 15-24 ans, soit le double de 2019.

L’étude fait état également d’une forte augmentation des états dépressifs chez les femmes avec 15,8% en 2020, contre 12,5% l’année précédente.

Ces états dépressifs se manifestent notamment par une perte d’intérêt à faire des choses, une humeur dépressive, des problèmes de sommeil et des difficultés de concentration, relève l’étude, notant que ces syndromes peuvent être liés à une situation financière dégradée, mais également au fait d’avoir contracté le Covid-19 ou aux conditions de logement.

La Drees relève également que « le fait de se retrouver confronté à des comportements violents, agressifs ou dégradants de la part de son conjoint ou partenaire est également lié au syndrome dépressif ».