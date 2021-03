Les termes du PV du 28 août peinent à voir le jour, les étudiants interpellent la tutelle

Début 2019, les étudiants en médecine publique avaient entamé un mouvement de boycott des cours TP et TD, pour faire entendre leur voix auprès de leurs tutelles. Un mouvement qui a duré plus de 6 mois et qui leur a permis de trouver un accord avec leur tutelle à la date du 28 août 2019.

Cela dit, la mise en œuvre des articles du PV signé entre les trois parties (coordination des étudiants en médecine, ministère de l’Enseignement supérieur et ministère de la Santé), et où les deux ministères avaient répondu favorablement à quelque 25 revendications des futurs médecins pour calmer les esprits, peinent à être concrétisés sur le terrain, souligne la Commission nationale des étudiants en Médecine, Médecine dentaire et Pharmacie (CNEM) dans un communiqué parvenu à Hespress Fr.

De peur que la congestion augmente au sein des facultés publiques de médecine au Maroc, à cause notamment du « comportement de quelques parties responsables dans le traitement de ce dossier« , la CNEM annonce avoir déposé une demande de réunion avec le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, et le ministre de l’Enseignement supérieur, Said Amzazi pour discuter et trancher sur plusieurs points.

Le premier point concerne le « retard non justifié dans le versement des dus aux médecins internes dans les hôpitaux régionaux de la 7e année médecine, et 6e année médecine dentaire et pharmacie, en tenant compte des augmentations convenues et consignées dans le PV« .

L’autre point concerne l’accélération du versement des bourses de l’enseignement supérieur, à savoir deux bourses au profit des étudiants de la 7e année de médecine et 6e année de médecine dentaire et pharmacie, tout en les intégrant dans l’échelle 3 (12.154 DH par an) selon le décret n°2.20.407 du 9 ramadan 1440 (15 mai 2019), fixant les conditions et modalités du versement aux étudiants des bourses d’études, publié le 3 juillet 2020.

La modification et publication des lois relatives à l’élimination du pourcentage de points obtenus au cours des années de formation des composantes du concours de résidanat, est également à l’ordre du jour, ainsi que le décret 2.91.527 en ajoutant un nouvel article qui limite le passage du concours d’internat au sein des facultés de médecine, médecine dentaire et pharmacie du public uniquement aux étudiants de ces facultés, avance la commission des futurs médecins.

Cela devait être mis en œuvre dans un délai maximal d’un an après la signature du PV en août 2019, dénonce la CNEM.

Il est également question, d’après la même source, de discuter avec les deux ministres de tutelle de l’activation des mécanismes pour alléger les charges de l’achat des matériaux et équipements nécessaires pour terminer les travaux pratiques et exercices hospitaliers fondamentaux pour les formations en médecine dentaire. Les étudiants continuent à ce jour d’acheter eux mêmes ces équipements, malgré la situation sociale et financière modeste de plusieurs d’entre eux, souligne la CNEM.

De même, il est question d’aborder l’engagement de la tutelle vis-à-vis des articles du PV relatifs à la 6e année du diplôme de docteur en médecine dentaire et l’application des conditions conclue sur ce point dans les plus brefs délais pour réaliser les objectifs escomptés pour cette année, estime la commission.

La CNEM envisage de discuter également avec les deux ministres de la nécessité de prendre plusieurs mesures au niveau des facultés de médecine et CHU (centres hospitaliers universitaires) pour garantir l’égalité des chances entre les étudiants, ce qui permettra à un grand nombre de candidats de passer le concours de résidanat en augmentant le nombre de postes de la manière convenue en août 2019. Il s’agit d’ailleurs de l’une des revendications phares du mouvement estudiantin.

Par ailleurs, la CNEM appelle les responsables à redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de la formation de médecine publique et faciliter la voie en permettant ainsi à tous les étudiants d’avoir un accès gratuit à l’internat, en rouvrant les cités universitaires dans le respect total des mesures sanitaires et en accélérant la vaccination des étudiants en médecine.

In fine, la Commission annonce l’organisation d’Assemblée générale nationale à distance au niveau des facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire pour la mise en place d’une évaluation générale de la situation actuelle et conclure d’un plan de travail unifié.

Tout en insistant sur l’attachement de ses membres aux acquis de la formation de médecin au Maroc, la CNEM exprime son appréciation aux efforts des différentes composantes du cops médical dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, en particulier les étudiants qui ont fait montre d’un esprit patriotique en intégrant cette lutte contre le virus fantôme et en s’impliquant dans la campagne de vaccination nationale.