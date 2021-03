Bassin de Sebou: Les barrages affichent un taux de remplissage de plus de 74%

L’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS) a fait savoir que les barrages relevant du bassin hydraulique de Sebou, affichaient au 3 mars courant, un taux de remplissage de plus de 74% grâce aux dernières pluies et aux chutes de neige enregistrées depuis le début de janvier 2021.

Ces barrages, qui desservent, entre autres, la région de Fès-Meknès, « ont gagné plus de 21 points, passant de 52% de remplissage au 23 novembre dernier, à plus de 74¨% au 03 mars, grâce notamment aux chutes de neige enregistrées depuis début janvier », ajoute l’Agence.

L’ABHS révèle par ailleurs que le total des retenues des 11 barrages relevant de l’Agence s’élève à 4,129 MMm3, soit une « nette amélioration » par rapport à la même période de l’année 2020.

« Certains barrages, remplis à plus de 100%, sont en déversement naturel, notamment les barrages Bab Louta et Bouhouda, relevant de la province de Taounate », a fait savoir l’ABHS, qui précise que le barrage d’Al Wahda, d’une capacité de plus de 3,5 MMm3, est rempli à hauteur de 79%, contre 51,7% au 23 novembre.

Et l’Agence de souligner que « ce barrage assure l’irrigation d’environ 100.000 ha au niveau de la plaine du Gharb, en plus de l’alimentation en eau potable des provinces de Taounate et Ouazzane », notant que les dernières pluies enregistrées sont « bénéfiques pour les différentes nappes d’eau souterraines du bassin, qui s’alimente en eau soit par l’infiltration des eaux de pluie, soit par la fonte des neiges du Moyen Atlas ».

A noter que le bassin de Sebou est l’un des plus importants bassins hydrauliques du Royaume avec des activités agricoles importantes sur plus de 1,8 million d’hectares, dont 357.000 ha irrigués, outre l’industrie agroalimentaire constituée de l’huile d’olive (60% de la production nationale) et du sucre (50%).

Il couvre une population de 6,2 millions d’habitants, dont près de 50% urbaine, répartie sur 84 centres urbains, dont Fès, Meknès, Taza, Khémisset, Sidi Kacem et Kénitra.