Botola : Le Wydad concède le match nul à  Tétouan face au MAT

Le Wydad de Casablanca s’est contenté d’un point face à son hôte, le Moghreb de Tétouan (2-2), en match comptant pour la 9è journée de Botola Pro D1 « Inwi », disputé jeudi soir sur la pelouse du stade Hassan II à Fès.

Le WAC, qui aurait pu lors de cette rencontre damer le pion au Raja de Casablanca, s’est partagé les points avec le club du nord qui s’enlise dans le bas du tableau depuis plusieurs journées. Gonflés à bloc après ses belles performances en Ligue des champions, les Wydadis ont entamé la rencontre de la plus belle des manières en inscrivant deux buts dès le premier quart d’heure de jeu. Et c’est le Tanzanien Simon Msuva qui a ouvert le bal à la 13è minute avant que son coéquipier Ayoub El Kaabi ne double la mise cinq minutes plus tard.

La réaction des Tétouanais ne s’est pas fait attendre. Quinze minutes avant la pause, Hicham Khaloua (34è) et Kamal Mohamed (36è) ont réussi à remettre les pendules à l’heure.

L’unique point empoché par le Wydad lui permet, toutefois, de retrouver le fauteuil de leader du classement avec 19 points ex aequo avec son rival, le Raja.

Pour sa part, le Moghreb se hisse à la onzième position à la faveur de ses neuf points engrangés en neuf journées, aux côtés du Difaâ d’El Jadida et du FUS de Rabat.