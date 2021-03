Tan-Tan: Vers la création d’un centre d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers

La création d’un centre d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers à Tan-Tan a été approuvé, mardi lors d’une réunion tenue au siège de la province.

Lors d’une réunion du comité provincial chargé du suivi et de l’étude du schéma directeur relatif à la gestion des déchets ménagers et assimilés, il a été décidé l’adoption de ce projet qui sera érigé sur une superficie de 9 Ha dans la commune rurale de Chbika, en tenant en considération les zones d’enfouissement et celle de valorisation.

Le programme national de gestion des déchets a accordé une intention particulière à la valorisation, dans la mesure où tous les schémas directeurs disposent d’un programme de valorisation, vu que les déchets ne sont plus considérés comme un surplus qui devrait être éliminé, mais une valeur ajoutée, à travers le recyclage et l’utilisation comme source d’énergie alternative.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’environnement de Guelmim-Oued Noun, Ait Attou a souligné que cette rencontre à laquelle a pris part le bureau d’études chargé de cette étude contribuera à la gestion des déchets dans la province, à la protection de l’environnement et à la création d’emplois.

Pour sa part, le représentant du bureau d’études, Al-Amraoui Mohamed a indiqué que le schéma directeur de gestion des déchets ménagers et assimilés se décline en trois phases à savoir l’évaluation de la gestion des déchets dans la province, l’identification des sites et la mise en œuvre du projet en se focalisant sur les résultats escomptés.

De son côté, le président de la Fondation « Al Amal » à Tan-Tan, Mohamed Boutabaa, a noté que ce centre d’enfouissement sera mis en place conformément au cahier des charges et à l’étude environnementale, faisant savoir que les travaux débuteront en mai prochain, dans l’optique d’éliminer toutes les décharges non contrôlées dans la province.

A noter que le schéma directeur de gestion des déchets ménagers et assimilés de Tan-Tan, vient en application de la loi 28.00 relative à la gestion des déchets qui s’assigne notamment pour objectif la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production, ainsi que l’organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de leur élimination de façon écologiquement rationnelle.

Ce texte de loi prévoit également la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie.