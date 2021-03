HCP: Baisse de la production des industries manufacturières au T4-2020 

Le Haut Commissariat au Plan (HCP ), a fait état d’une baisse de 1,2% de l’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole, au cours du quatrième trimestre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du T4-2020, le HCP précise que cette régression résulte notamment du repli des indices de production de l’industrie d’habillement de 18,6%, de l’industrie automobile (9,1%), d’autres matériels de transport (47,2%), de la fabrication de produits électroniques (25,2%), de la fabrication d’équipements électriques (17,7%), de l’industrie du cuir et la chaussure (21,8%) et de la fabrication de boissons (1,8%).

A contrario, relève le HCP, l’indices de l’industrie chimique a augmenté de 12%, celui de l’industrie pharmaceutique de 6,8%, des produits métalliques de 5,3%, de l’industrie du papier et du carton de 10,7%, des industries alimentaires de 0,8%, de la la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique de 3,3%, de la métallurgie de 1,3% et de la fabrication des machines et équipements de 6,6%.

L’indice de la production des industries extractives a, quant à lui, enregistré une hausse de 8,8%, résultant de la progression de l’indice de la production des produits divers des industries extractives de 9,2% et de la baisse de celui des minerais métalliques de 4,5%. L’indice de la production de l’énergie électrique a, de son côté, reculé de 0,8%.

En 2020, les indices de la production des secteurs sus-indiqués auront ainsi enregistré une diminution de 6,3% pour l’industrie manufacturière hors raffinage de pétrole et de 4% pour l’énergie électrique et une augmentation de 5% pour les mines.