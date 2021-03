L’Algérie s’estime menacée par le cannabis marocain

L’Algérie se dit inondée de cannabis marocain. Il n’est pas un jour que Dieu fait sans que la presse algérienne se fasse la voix des responsables algériens pour »dénoncer » le Maroc quant au « phénomène du haschisch provenant du Royaume et la menace sur la sécurité nationale que ce fléau pose sur l’Algérie ».

Le dernier en date est un certain médecin- chercheur, professeur en pédiatrie et président et fondateur de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (La Forem) Mostefa Khiati qui sur les lignes de TSA s’en est donné à cœur-joie dans un entretien en donnant son humble avis de pédiatre. Et vas-y que j’accuse le Maroc d’être « le plus grand producteur mondial de haschisch ».

Selon le bonhomme « le trafic de drogue vers l’Europe se fait désormais via l’Algérie et notamment par le Sud via Tindouf voire le Sahara ». D’après l’expert, « l’Europe serait approvisionnée via la Libye parce qu’il n’y a pas de contrôle important dans ce pays et du fait qu’il y a un bloc aux portes de l’Europe dont les pays membres ont mis en place des systèmes de surveillance ». Aussi les Marocains ont cherché d’autres voies pour faire sortir leur haschisch et « ils passent le par le sud de l’Algérie ».

Et d’ajouter, « Le marché est toujours important, en Algérie, puisque en 2020 il y a eu une saisie de 86 tonnes qui ne représentent que 10% des produits qui existent réellement sur le marché national ». A la question de la proportion de consommation du haschisch marocain en Algérie Mostefia Khiati avance « qu’il est de cinq millions de consommateurs (15/35 ans) et encore il est en deçà de la réalité ». Et on vous fait fi des blablas de circonstances voulus par la campagne à l’encontre du Royaume du médecin- chercheur. On comprend du coup, aisément pourquoi Tebboune va se faire soigner en Allemagne.

Il y a une dizaine de jours c’était l’Armée nationale populaire (ANP) qui s’en était violemment prise au Royaume en l’accusant de chercher à déstabiliser l’Algérie et les pays voisins en utilisant ses drogues, et en protégeant les narcotrafiquants. « Le régime marocain use de tous les moyens pour faire écouler et vendre ses drogues en dehors de ses frontières, et ce en faisant fi de la sécurité et la stabilité des pays du voisinage ». Poursuivant « l’impunité assurée par le régime du Makhzen aux narcotrafiquants et aux réseaux de narcotrafic » , qui s’explique par « les tentatives du Makhzen à voiler ses multiples échecs économiques et pour apaiser l’ébullition sociale ». Là aussi on vous fait fi des blablas en kaki qui ne sont qu’insultes et propagande digne d’une Pravda de naguère à son meilleur rendement.

Lundi c’était le ministre de la Justice algérien Belkacem Zaghmati qui lors de sa participation par visioconférence au 14ème congrès des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale, avait affirmé que son pays « se trouvait à proximité de l’un des plus grands centres de production et d’exportation du cannabis au monde ». Mardi dernier, le discours haineux du ministre des Affaires religieuses et du Waqf, Youcef Belmehdi lui emboitait le pas « Ce n’est plus un secret aujourd’hui. Il y a une porte ouverte du côté occidental qui cherche à répandre ce fléau dans notre société. Il existe bel et bien une stratégie pour déstabiliser le pays ».

Bref, tout est pour le mieux en Algérie et le Maroc est le méchant voisin qui ne lui cherche des noises. Mais au fait, le cannabis n’est-il pas considéré comme une drogue douce par l’ONU que dire alors des sept tonnes de cocaïne (drogue dure celle-là) saisies à Oran mais chut… là, n’était qu’un règlement de comptes entre généraux dont l’un est décédé entretemps. Depuis, les affaires ont repris et même de plus belle, puisque le fils du père Tebboune Tarek de son prénom impliqué dans ce scandale a été relaxé dès l’avènement du paternel.