Benkirane ne kiffe pas le PL du cannabis légal et le fait savoir

Fronde, chant du cygne ou fanfaronnade l’ex-Chef du gouvernement ou ex-patron du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a encore fait des siennes ce jeudi dans une sortie médiatique dont il est seul à avoir le secret. Histoire de marquer une fois de plus les esprits surtout ceux qui lui sont restés fidèles et comme attendu, l’ex-secrétaire général a frappé du poing sur la table du PJD, sans pour autant en claquer la porte.

En effet, dans un griffonnage à titre de lettre publiée sur les réseaux sociaux (sa page Facebook officielle) Benkirane y affirme le gel de son adhésion au PJD et la rupture des relations avec cinq éminences du parti et non des moindres puisqu‘en l’occurrence, il s’agit de Saâd Dine El Otmani (Chef du gouvernement et secrétaire général du PJD) , Mustapha Ramid, Lahcen Daoudi, Abdelaziz Rebbah et Mohammed Amekraz, des figures des plus influentes du parti de la lampe.

On le sentait venir. Abdelilah Benkirane pour ce faire avait depuis lurette rassemblé les troupes qui lui sont restées fidèles pour entamer la bataille de blocage du projet de loi sur la légalisation du cannabis. Il les mobilisait au demeurant, à chaque jeudi où il était question du PL visant la légalisation de la culture licite du cannabis (thérapeutique). Comme premier acte de menace envers les siens, le Frère rebelle envisageait de geler son adhésion au parti si le secrétariat général -El Otmani- validait ce texte, voire de démissionner si les élus du PJD votaient cette loi. Le bonhomme a fini par mettre sa première menace à exécution et on attend la suite du feuilleton lors du prochain épisode qui aura lieu dans l’hémicycle.

Le comportement du sieur Benkirane avait entraîné l’adhésion à sa cause, des membres dissidents comme Hassan Hamourou, tandis que d’autres, à l’image de Driss El Azami, n’ont pas attendu l’approbation gouvernemental pour plier bagages. Incompatibilité de points vues quant à certains principes qu’ils ont dit. Pour ne pas avoir à démissionner, Benkirane devra compter sur ses partisans et leur appui afin de geler ce projet.

Le maire de Fès, Driss El Azami, le maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari et Boutaina Karouri, épouse tiens donc de Hamieddine, sont d’influents membres à la commission de la justice et de la législation et ils s’étaient distingués lors de la réforme du code pénal. Sauf que cette fois pour faire adopter le projet de loi, le bureau de la Chambre des représentants penche pour la soumission de ce projet à la commission de l’Intérieur qui avait réussi à faire adopter comme une lettre à la poste, sans heurt aucun, la réforme des lois électorales. Tout porte à croire que notre loser devra faire avec un « bonjour nostalgie » et tenir sa promesse.

On le voit, le PJD traverse encore une fois d’autres fortes turbulences après celles de la normalisation avec Israël assumée à contre-courant par Saâd Dine El Otmani & Co. La carlingue à ce rythme risque de se fissurer ce coup-ci, notamment, après la démission/surprise, refusée du reste, du seul ministre d’Etat du parti de lampe Mustapha Ramid et le vent de rébellion de la discorde qui souffle sur le PJD. Et quand ce sont des leaders qui s’y mettent cela la fout mal et la barque inexorablement chavirera à force de déboires.

Cette approche de chantage pour une alternative à une situation donnée que prône Benkirane envers ses frères met le PJD dans une perplexité provoquée par un sentiment d’irrésolution conjuguée à celui de l’incertitude de son avenir politique. Ce qui enrage Benkirane & Co, c’est que ce PL sur l’usage légal du cannabis est l’œuvre de l’Exécutif et a été approuvé en Conseil de gouvernement sous la présidence du ‘’Frère’’ Saâd Dine El Otmani et le sera très certainement de nouveau au Législatif n’en déplaise aux Frères de quel penchant soient-ils. Pire encore, plusieurs voix au sein du PJD s’élèvent et appellent à boycotter les élections ou à opter pour un vote-sanction contre leurs propres candidats.