Le chef des Jeux Olympique de Tokyo dément l’absence de spectateurs étrangers

Le chef du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo a dément les rumeurs selon lesquelles le Japon avait déjà décidé d’interdire aux spectateurs étrangers lors de la compétition qui aura lieu du 23 juillet au 8 août.

Le président du comité, Seiko Hashimoto, a déclaré jeudi à l’agence de presse Reuters qu’aucune décision finale n’avait été prise sur l’opportunité d’ouvrir les Jeux aux fans de l’étranger.

« Nous poursuivons toujours les discussions et n’avons pas encore abouti », a-t-elle déclaré à Reuters. Elle a ajouté que le comité espérait prendre une décision finale sur les supporters étrangers avant le début du relais de la flamme olympique le 25 mars.

L’agence de presse nationale japonaise Kyodo, ainsi que d’autres médias, ont cité mardi des responsables du gouvernement affirmant que la décision avait été prise après des semaines de pression croissante d’un public inquiet des visiteurs potentiellement porteurs du coronavirus dans le pays, y compris certains très contagieux à savoir les nouvelles variantes.

Le Japon a connu un succès relatif dans son combat contre le coronavirus depuis le début de la pandémie il y a un an. Le pays a enregistré moins de 450 000 cas confirmés et un peu plus de 8 000 décès parmi sa population de plus de 126 millions.

Cependant, le public japonais a exprimé une opposition écrasante en janvier non seulement à l’organisation d’un événement sportif international avec des milliers de visiteurs du monde entier, mais aussi aux Jeux de Tokyo. Environ 80% des personnes interrogées par deux médias nationaux ont déclaré que les Jeux olympiques devraient être reportés ou complètement annulés.

Les JO ont déjà été reportés de l’été 2020 à cette année en raison de la pandémie, et les patrons des Jeux olympiques de Tokyo au Japon et le Comité international olympique ont été inébranlables dans leur détermination à organiser l’événement – tout en avertissant toujours que certaines limites devraient être fait.