Ladies First : Une journée de danse, une journée pour les femmes

Pour célébrer la femme, « Ladies First » revient pour une troisième édition au Centre culturel « Les Etoiles de Sidi Moumen », dimanche 14 mars. À l’occasion de la Journée mondiale des droits de la femme et en partenariat avec l’ambassade des États-Unis et le centre culturel Dar America, l’évènement est organisé par la Fondation Ali Zaoua dans le cadre du programme Positive School, la compétition de danse hip-hop, 100% féminine.

Ce rendez-vous artistique incontournable fait concourir et met en avant chaque année des talents féminins de la scène chorégraphique (hiphop, popping, Breakdance…) nationale pour leur donner la possibilité de dévoiler leur maitrise technique et leur sens artistique sur scène expliquent les organisateurs dans un communiqué.

« Une scène, il faut bien le reconnaître, est souvent dominée par la gente masculine. Ladies first est sans aucun doute l’occasion pour de nombreuses jeunes artistes de relever leur talent devant un jury de professionnels bienveillants » estiment les organisateurs.

Depuis le lancement de l’appel à candidature, près de 80 danseuses ont envoyé leurs candidatures de tout le Maroc pour participer à la compétition. Seulement 16 d’entre elles passeront la première étape de sélection pour tenter de remporter le titre de « Meilleure danseuse » dans sa catégorie qui sera remis en jeu ce dimanche 14 mars.

Ce n’est pas tout ! Pour célébrer comme il se doit la Journée mondiale des Femmes, les organisateurs ont enrichi cette nouvelle édition par une programmation qui commencera par des workshops de danse prévus le samedi 13 mars 2021 à 13h dans plusieurs villes du Maroc avec des intervenantes de haut niveau notamment Sara Stacey à Casablanca, Nouhaila Sistorms à Agadir et Imane Boutguettat.

Le lendemain dimanche 14 mars, le Centre culturel « Les Etoiles de Sidi Moumen » accueillera en plus de la batte prévue à 15h, une exposition de toiles réalisées par la jeune, Selma Benhaddy Chawki. L’artiste peintre fait hommage à la femme à travers ses œuvres qui mêlent le figuratif et l’abstrait. Pour Selma Benhaddy Chawki « la femme est une œuvre d’art dans sa féminité, sa force, sa fragilité dans tout ce qu’elle crée et fait face chaque jour« .